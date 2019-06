L'Indre-et-Loire va tester la carte bancaire biométrique en vue de sa généralisation en 2020

Indre-et-Loire, France

C'est une première en France. Après la Société Générale, le Crédit Agricole va tester à son tour une carte bancaire biométrique. Cette carte sera expérimentée en Indre-et-Loire pendant 6 mois par 200 clients de la Caisse Régionale Touraine-Poitou. La caisse s'est portée candidate pour cette expérimentation car elle possède un pôle monétique important à Tours.

Un client sur 2 en Indre-et-Loire est au Crédit Agricole

Le Crédit Agricole c'est la première banque française en terme de clients, une banque très présente en Touraine : un habitant sur 2 est client du Crédit Agricole en Indre-et-Loire. Le but c'est de tester le dispositif en vue d'une mise en service généralisée pour 2020.

Un panel de clients très large pour tester la carte biométrique

La première carte biométrique va être remise à un client tourangeau ce mercredi. Le but c'est d'obtenir des retours réguliers des 200 testeurs afin de certifier la carte et de généraliser ce service l'année prochaine à l'ensemble des caisses du Crédit Agricole. Les clients qui composeront le large panel (ils sont déjà 115 volontaires) seront issus des agences de Tours-Thiers, Saint-Avertin, et Ligueil. Une méthode qui diffère de celle menée cette année par la Société Générale qui, elle, fait tester le dispositif par une centaine de ses salariés et ne communique pas sur une date de mise en service officielle.

L'enjeu : sécuriser les paiements et fidéliser

Cette carte biométrique est compatible avec les terminaux de paiement utilisés chez les commerçants actuellement. C'est l'empreinte digitale qui remplace le code-secret. Il suffit juste d'apposer son doigt sur le capteur de la carte. Rien à voir donc avec le sans-contact puisque les paiements sont supérieurs à 30 euros et vont jusqu'au plafond autorisé du client. Pour les banques, cette carte permet de sécuriser encore plus les transactions et de réduire la fraude. C'est aussi un bon moyen de fidéliser et d'attirer de nouveaux clients, dans un contexte où malgré le paiement par smartphone, la carte bancaire reste plébiscitée.