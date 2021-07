Le télétravail, un moyen d'attirer de nouveaux habitants dans l'Indre ?

Vous connaissez sûrement les box pour profiter d'un week-end ou d'une activité. L'Agence d'attractivité de l'Indre crée une box d'un autre genre : l'Indre Working Box. Le concept ? Proposer différentes offres d'hébergement, la personne réserve a minima deux nuitées dans un hôtel, un gite, une chambre d'hôte ou encore un hébergement insolite, et en contrepartie, un accès lui est offert pour l'un des huit espaces de coworking dont dispose le département. Depuis le début de l'année, 14 nouveaux arrivants se sont installés dans l'Indre après avoir pris contact avec l'Agence d'attractivité de l'Indre (A2i).

Transformer un séjour de télétravail en une installation définitive

Des arrivées, ou en tout cas des envies d'installation en Berry, qui s'accélèrent puisque depuis le début de l'année, l'A2i a été contactée par quasiment autant de personnes que sur toute l'année 2020 (64 contacts entre le 1er et le 15 juin 2021 contre 79 sur toute l'année dernière). "On est assez régulièrement sollicités par des personnes qui vivent dans des grandes métropoles, qui ont envie de changer de cadre de vie. Et l'emploi est un frein. C'est l'une des premières questions qu'on nous pose. Donc lorsqu'on n'a pas de réponse à apporter, le télétravail peut être un bon palliatif dans le sens où la personne garde son travail", avance Michel Legarl, chargé de mission à l'Agence d'attractivité de l'Indre.

En proposant des box avec hébergement et télétravail, le département espère montrer l'attrait de ses espaces de coworking. Il en existe huit dans l'Indre aujourd'hui : trois sur Châteauroux, un à Chabris, Issoudun, Le Blanc, Mézières-en-Brenne et à la Châtre. "Ce sont pour la plupart des espaces neufs ou très récemment équipés. L'idée, c'est aussi de montrer aux citadins des grandes métropoles qu'on est aussi bien équipé, mais qu'on a le cadre en plus", ajoute Michel Legarl. La majorité des personnes qui contactent l'A2i vivent en région parisienne, vient ensuite la région des Hauts de France. "Avec ces séjours, cela leur permettra de voir à quoi ressemble concrètement la vie ici. Par exemple les infrastructures que l'on possède ou la douceur des paysages, mais aussi la nécessité d'avoir une voiture lorsqu'on n'habite pas sur Châteauroux. Ce n'est pas négligeable pour un projet d'installation, il faut que ce soit réfléchi" poursuit le chargé de mission.

Deux chèques pour les 100 premiers séjours réservés

Les 100 premiers acheteurs de la box se verront d'ailleurs remettre deux chèques : jusqu'à 160 euros de remise sur leur hébergement ainsi que 40 euros à utiliser chez des restaurateurs et pour des activités dans l'Indre. Par exemple, travailler dans l'espace 2Eco à Chabris sur les bords du Cher, puis aller faire un tour au château de Valençay l'après-midi. Deux contraintes sont imposées pour ces box : réserver au moins deux nuitées, et passer minimum une demi-journée dans un espace de coworking. "On souhaite attirer des personnes qui ont vraiment un projet de télétravail, ce n'est pas simplement du tourisme." Avec ces Indre Working Box, l'agence espère donner envie aux télétravailleurs de transformer leur séjour en une installation pérenne.