L’industrie aéronautique de la région Auvergne-Rhône-Alpes traverse la crise sans trop de turbulences

Le transport aérien s’effondrait d’un coup et les grands constructeurs annonçaient des plans de réduction drastiques de leurs commandes aux sous traitants. Mais au final, après sept mois d’activité en baisse et pas mal de chômage technique, les résultats ne sont pas si catastrophiques pour la filière en Auvergne-Rhône-Alpes.

Il n‘y a pas eu de défaillances sur les 110 entreprises aéronautique de la région grâce au plan de relance gouvernemental mis en place. Fréderic ANTRAS directeur du Cluster Aérospace d’Auvergne-Rhône-Alpes :

Il n’en reste pas moins que la situation est difficile et compliquée et qu’elle demande des ajustements au quotidien aux entreprises, puisque la visibilité est manquante et que les volumes d’activité sont fortement diminué Quant à la question de savoir si il y a des défaillances d entreprise, à priori aujourd’hui ce que l’on observe, c'est que les mesures de court terme qui ont été mises en place notamment par l’État avec le chômage partiel et les fameux PGE prêt garantis par l’État ont été des réponses efficaces pour gérer le cours est le moyen terme. Aujourd’hui globalement beaucoup d’entreprises n’ont pas encore touché à leur PGE et elles ont encore de quoi tenir pour les semaines et les mois à venir. On a donc des situations compliquées dans notre région, mais pas encore de situation critique sur les radars.