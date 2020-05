L’industrie aéronautique très inquiète des conséquences de la crise économique qui s’annonce

Airbus a même décidé d’arrêter la production de son plus gros avion, l’A380, et qui envisagerait de licencier 10% de ses effectifs.

Et quand un géant comme Airbus se met a tousser, ce sont des milliers de sous-traitants qui risquent de s’enrhumer et ils sont particulièrement nombreux dans notre grande région.

Sur les 190 entreprises qui travaillent de près ou de loin pour l’aéronautique en Auvergne Rhône Alpes elle sont 90, à revendiquer d’être fournisseur du groupe Airbus et de toutes ses filiales..

Cela va de la fourniture de structures métalliques découpées avec « Jet Cut » à Yssingeaux en passant par «Novaressort» qui fournit des pièces en mouvement, « Praxair » du traitement de surface à Saint-Étienne également ou encore « Billard engrenages » à Pont Salomon. Et toutes ces entreprises sont dans le même brouillard face à l’évolution de la crise aéronautique.

Double crise d'ailleurs, parce la réduction des vols diminue évidement les besoins des compagnies aérienne en matière de maintenance et en plus, la baisse du prix du pétrole ne va pas les inciter à renouveler leur flotte pour acheter des avions moins gourmands en carburant.

Même si beaucoup de programmes ont juste été différés, personne aujourd’hui n’est capable de dire jusqu'à quand. La crainte des entreprises c'est bien entendu la durée de cette crise avant la reprise. Certaines auront les moyens de tenir, d'autres plus fragiles risquent de ne pas se relever et a la seule échelle de la région Auvergne Rhône Alpes, ce sont des milliers d’emplois qui sont concernés.

Parmi les 190 entreprises d’Auvergne Rhône Alpes qui travaillent dans le domaine aéronautique, nous avons choisi de donner la parole au PDG de Jet Cut à Yssingeaux.

Une entreprise spécialisée dans la découpe de métaux avec des jets d’eau en surpression pour éviter l’échauffement du métal et qui emploie une soixantaine de salariés. Avant la crise du COVID tous ses indicateurs économiques étaient au beau fixe, mais là Florent SABY ne sait plus vraiment ou il va .

Je pense effectivement que le secteur aérien sera l’un des plus affectés. Il cherche comment il peut redémarrer, comment se relancer. Il faut se rappeler qu’il y a six mois, on avait 10 ans de carnets de commandes d’avance. On a des compagnies aériennes qui ont eu des annulations de commande, ça s’est passé très vite sur ce qu’on appelle l’aménagement cabine. Et puis après on a eu beaucoup de reports. Tous les équipementier aériens ont attendu des recalages de planning d’Airbus et des autres constructeurs aéronautiques qui ne sont toujours pas venus. En mars-avril, on était à -30% , pour le mois de mai, on sera à -50 % de notre activité.