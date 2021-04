L'industrie automobile au ralenti dans le Nord à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs

Depuis près de 2 mois, les usines nordistes qui assemblent des véhicules dans le Nord sont plus ou moins impactées par la pénurie mondiale de ces puces électroniques, plus de 12 000 salariés sont concernés. Cette semaine par exemple les près de 3000 salariés de Renault Douai sont au chômage.

Renault et ses près de 5000 salariés est le constructeur le plus impacté, avec cette semaine complète chômée à Douai, en plus des quatre vendredis du mois de mars. Chez MCA Maubeuge qui doit lancer le nouveau Kangoo, les salariés n'ont pas travaillé pendant 9 jours, à la fin du mois une nouvelle journée est programmée, et les tournées de l'après-midi sont raccourcies de près de 2 heures explique Jérôme Delvaux, délégué CGT.

En 22 ans de présence dans l'entreprise, nous n'avons jamais connu de telles difficultés. On connait parfois par rapport à des mouvements sociaux ou autres des ruptures de pièces, mais vraiment temporaires, mais là telle que cette situation c'est unique

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Du jamais vu aussi chez Stellantis, ex PSA Hordain, assure Franck Terry le délégué CGT. Si le site est considéré comme prioritaire grâce au succès de son véhicule, et qu'il n'y a pour le moment pas d'arrêt, tous les jours les salariés doivent appeler une ligne verte pour savoir s'ils vont travailler la journée. "On n'a pas de visibilité au delà de la tournée suivante" reconnait la direction, qui s'appuie sur une gestion au niveau du groupe de cette crise.

Une crise qui s'annonce durable

Chez Toyota Onnaing, l'usine a été arrêtée 3 jours ce mois-ci, pour le moment pas de nouvelle journée programmée assure la direction qui s'attend à une crise qui dure.

Pour Davis Dubois, secrétaire de la CGT chez Renault Douai "la situation est inquiétante", et elle était prévisible car selon lui c'est la traduction de la mondialisation, il faut relocaliser la production de ce genre de pièces estime le syndicaliste

Je vois pas pourquoi rien qu'au niveau européen c'est pas possible de fabriquer ça. La mondialisation on est vraiment en plein dedans, on voit que quand il y a un petit grain de sable qui se met dans le rouage, tout est bloqué et ça risque de continuer malheureusement, et le problème c'est que les salariés sont toujours la variable d'ajustement (...) on voit bien que c'est le salarié qui souffre de ça, c'est personne d'autre,