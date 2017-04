L'industrie bourguignonne veut moderniser son image

L'industrie fait peau neuve. Les fédérations des différentes industries françaises et leurs représentations régionales se sont associées pour créer La Fabrique de l'Avenir, un projet inédit qui cherche à moderniser l'image de l'industrie.

L'industrie veut se renouveler son offre, se réinventer et surtout moderniser son image. Les fédérations des différentes industries françaises et leurs représentations régionales, en Bourgogne et en Côte-d'Or, donc, se sont associées pour créer La Fabrique de l'Avenir, un projet inédit qui regroupe donc 18 fédérations industrielles, dont l'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM), le comité des constructeurs français d'automobiles, la fédération de la plasturgie, l'union des industries chimiques, etc.

Attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie

Bref, tout le tissu industriel de notre région se retrouve dans un projet commun : changer l'image de l'industrie et montrer aux jeunes que c'est un secteur porteur et, surtout, créateur d'emploi. "Il y a 100 000 postes à pourvoir chaque année d'ici 2025", explique Didier Contrepois, le président de l'UIMM de Bourgogne-Franche-Comté.

Une manière aussi pour le secteur de recruter : "avec la robotique qui envahit les industries aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus intéressés par ce domaine là, mais ça ne suffit pas", note Didier Contrepois. Les fédérations vont donc innover pour attirer de nouveaux talents. "Nous allons moderniser notre stratégie de communication, ouvrir d'avantage nos usines aux jeunes et utiliser des moyens de communication qui leur parlent plus".

Dépoussiérer l'image de l'industrie

L'industrie compte aujourd'hui plus de 3 millions d'emplois directs et 4,5 millions d'emplois indirects mais c'est un secteur souvent boudé par les jeunes, "car ils ont l'image d'une industrie vieillissante, pénible et très cloisonnée", dit Philippe Pellerin, le vice-président de la Fédération de la Plasturgie et des Composites de Bourgogne. "Or, ce n'est plus du tout ça, l'industrie est devenue hybride et nous ne sommes plus au temps de Zola !", ajoute-t-il.

La Fabrique de l'Avenir servira donc de tremplin aux industriels pour faire valoir leur métier, mais aussi toucher les jeunes grâce à des web-séries ou des influenceurs, dés le mois de mai prochain.