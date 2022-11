L'industrie bretonne en quête de main d'œuvre avec sa grande semaine de l'industrie en Bretagne

Le gouvernement propose la création d'un titre de séjour pour faciliter le recrutement d'étrangers, notamment dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre. C'est le cas aujourd'hui de l'industrie , un secteur qui peine à recruter. AJIR Bretagne, une association qui regroupe les professionnels de l'industrie, organise à partir de lundi sa grande semaine de l'industrie en Bretagne. Annaïg Even-Lelièvre, déléguée générale adjointe d'AJIR Bretagne, est l'invitée de France Bleu Armorique.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui manquent de bras dans l'industrie bretonne ?

Annaïg Even-Lelièvre : Alors globalement, tous les secteurs de l'industrie souffrent de difficultés à recruter. On souhaite faire découvrir au public tous ces métiers pour pour susciter des vocations.

France Bleu Armorique : Comment explique-t-on ces difficultés à recruter ?

Annaïg Even-Lelièvre : C'est un secteur qui n'est pas très connu du public. Pourtant, l'industrie fabrique à peu près tout ce qui nous entoure, tous les objets de notre quotidien. Ce n'est pas très connu. On connaît pas beaucoup les métiers qui permettent de fabriquer tout ça et du coup, nous, notre rôle, ça va être de réduire cette distance entre la connaissance des métiers et l'attractivité de tous ces métiers passionnants et finalement tous les produits qui nous entourent au quotidien.

France Bleu Armorique : Est-ce une semaine qui s'adresse surtout aux jeunes ?

Annaïg Even-Lelièvre : La semaine de l'industrie s'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux apprentis mais elle s'adresse aux demandeurs d'emploi et à toutes les personnes qui sont en recherche d'informations sur les formations, ce secteur qui est tourné vers l'avenir.

France Bleu Armorique : Est-ce que vous avez des retours de vos précédentes éditions, des embauches, des inscriptions en apprentissage de ces jeunes ?

Annaïg Even-Lelièvre : On a retrouvé des indicateurs sur le taux de remplissage des formations. On sait par exemple que le nombre d'apprentis dans les métiers industriels a fortement augmenté, plus 7,6 % à la rentrée 2022 par rapport à 2020. Une très forte progression même s'il y a aussi des dispositifs d'aides pour inciter à l'apprentissage. Néanmoins, ce sont des indicateurs vraiment intéressants. On sait aussi que le taux d'attractivité des formations professionnelles sur le domaine de la production, par exemple, s'améliore aussi. Ce ne sont pas des actions qui s'inscrivent dans le court terme.