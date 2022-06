L'industrie du luxe recrute 200 personnes dans l'Indre

"Offrez-vous le luxe de vivre dans l'Indre". Le slogan trouvé par l'Agence d'attractivité de l'Indre est accrocheur. C'est celui d'une campagne publicitaire lancée lundi 20 juin pour aider les entreprises de l'industrie du luxe à trouver des candidats. 200 postes sont à pourvoir dans le département et il est parfois difficile d'avoir les bons profils. Pourtant, les offres d'emplois sont larges : de l'opérateur mécanicien au chef de projet, en passant par le manager et des postes plus administratifs. "Il y a une vraie nécessité de recruter dans le département de l'Indre", observe Michel Legarle, chargé de missions pour l'Agence d'attractivité de l'Indre.

"Pour nous, c'est l'opportunité de pouvoir attirer de nouveaux actifs et de nouveaux habitants sur le territoire", ajoute-t-il, au micro de France Bleu Berry. "On va essayer d'aller toucher partout en France des personnes désireuses de travailler dans ce secteur. Mais on vise aussi les personnes qui veulent quitter les grandes villes pour changer d'air et changer de métier. C'est l'opportunité avec un secteur qui recrute et qui forme avec des reconversions professionnelles", poursuit Michel Legarle.

Pour donner envie et pour se faire connaître, certaines entreprises du secteur du luxe, traditionnellement assez discrètes, vont ouvrir leurs portes aux visiteurs. Plusieurs participent à l'opération "Secrets de fabrique".