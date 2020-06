L'industrie du tourisme craint le report des 24 Heures du Mans en septembre

Prévue ce week-end, la 88e édition des 24 Heures du Mans a été reportée aux 19 et 20 septembre pour cause de crise sanitaire. Mais pour le moment, les réservations d'hôtels et de gîtes ne suivent pas forcément. L'industrie craint un manque à gagner certain dans une période déjà difficile.

En temps normal, c'est le moment de l'année où l'économie tourne à plein régime en Sarthe. Mais le département, privé cette année de sa "semaine sainte" du mois de juin, tourne au ralenti. Avec le report des 24 Heures du Mans au mois de septembre, les hôteliers se morfondent : "Habituellement on est à 150 % ! Et là, il ne se passe rien...", raconte François Ledu, patron de l'Ibis Est-Pontlieue au Mans, qui accueille habituellement plusieurs équipes.

90 % de chiffre d'affaires en moins sur les trois derniers mois

Hors du Mans, certains établissements très prisés lors des 24 Heures n'ont même pas pris la peine de rouvrir suite au déconfinement, comme l'Ibis Style de Mulsanne ou l'Hôtel de France à La Chartre-sur-le-Loir. Car évidemment, le tiroir-caisse reste désespérément vide. Et ce depuis plusieurs mois. "Il ne se passe tellement rien depuis deux mois et demi, que si vous voulez, le vrai choc, ça a été au mois de mars," poursuit François Ledu. Moins 80 % de chiffres d'affaires en mars, moins 100 % en avril et en mai... Et toujours 60 % de chômage partiel pour ses 12 employés.

A la limite, il relativise davantage le vide du mois de juin en sachant qu'il le rattrapera un peu en septembre : "Traditionnellement, les hôtels accueillent les équipes des 24 Heures. Nous par exemple, on a un report de 100 % de nos réservations annulées en juin sur septembre, donc c'est relativement neutre. On ne perd que les nuitées de la journée test puisqu'elle a été annulée." Chez ceux qui devaient accueillir l'une des trois équipes qui ont déclaré forfait, en revanche, le report n'est pas automatique. Et à l'Ibis Style de Mulsanne par exemple, dix réservations de juin reportées dans un premier temps en septembre, ont finalement été annulées.

Des réservations au point mort pour septembre dans les gîtes de France

Du côté des gîtes de France, qui accueillent, eux, de nombreux spectateurs notamment étrangers, la situation est encore plus incertaine : les 600 nuitées minimum perdues sur le week-end des 24 Heures n'ont toujours pas été reportées : "Comme pour le Grand Prix de France moto reporté en octobre, les gens attendent de savoir si l'événement se déroulera à huis-clos ou pas. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation franche sur le mois de septembre...", reconnaît Virgine Hardonnière, la directrice départementale du label.

Dans les prochaines semaines, l'évolution de la situation sanitaire et des possibilités de déplacement à l'international devrait permettre d'en savoir plus sur l'impact réel de ce report. En attendant, le risque demeure qu'en 2020, une bonne partie des quelque 50 000 nuitées générées en Sarthe grâce aux 24 Heures du Mans soit définitivement perdue.