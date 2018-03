Sarthe, France

"L'industrie en Sarthe, c'est 40 000 collaborateurs soit 16% de l'emploi salarié en Sarthe. 40 % travaillent dans le secteur de la métallurgie. Les autres dans l'agro-alimentaire ou la filière papier/bois. Selon la Banque de France, le chiffre d'affaire de l'Industrie en Pays de la Loire a augmenté de 3.7% en 2017. "Après la crise, la reprise est là" confirme Flavien Rousseau, le délégué général de l' UIMM, l'union des industries et des métiers de la métallurgie de la Sarthe. " 90% des entreprises industrielles dans notre département sont de entreprises de moins de 50 salariés". Et elle ont des besoins. " Nous avons des besoins massifs de recrutement. Il y a des métiers sous tension faute de candidats autour du travail du métal (usinage, outillage), tout ce qui touche au pilotage de ligne et aux moyens de production et en maintenance. En 2017, il y avait 230 000 postes à pourvoir en France". La crise mais aussi quelques idées reçues sur les métiers de l'industrie freinent les vocations. "C'est pour cela que nous organisons cette semaine de l'industrie avec des visites d'entreprises. Cela permet de montrer la diversité des métiers qui sont de plus en plus pointus. Les salaires dans l'industrie sont en moyenne 12% au dessus de la moyenne nationale. Il faut dire qu'il y a des primes de travail de nuit, le week-end qui gonflent la rémunération".

Pour tout savoir sur les métiers qui recrutent, rendez-vous sur le site de la semaine de l'industrie en Sarthe