L'industrie en Indre-et-Loire tient le coup mais pour combien de temps ?

Depuis ce lundi c'est le branle-bas de combat dans les principales entreprises d'Indre-et-Loire. Comment s'organiser pour tenter de maintenir l'activité et si oui pour combien de temps et plus généralement comment sont appliquées les consignes afin de limiter la propagation du virus ?

Chez Michelin la décision prise est radicale, le groupe français de pneumatiques a décidé d'interrompre sa production et de fermer ses usines en France, en Espagne et en Italie et donc à Joué-les-Tours, ce sera effectif dès ce lundi soir.

L'usine de Joué-les-Tours compte à peine 200 salariés aujourd'hui, elle va donc donc fermer et cela pour au moins une semaine afin de respecter les mesures d'hygiène et de confinement explique les responsables du groupe de pneumatiques, il y aura donc du chômage technique sur ce qu'il reste du site Jocondien.

Le chômage technique n'est pas d'actualité pour le moment chez SKF à St-Cyr-sur-Loire même si l'activité va se ralentir à un moment dit le responsable du site. Même si une ligne de production sur 10 a été arrêtée ce lundi matin en raison de la garde des enfants pour une vingtaine de salariés, elle se poursuit car les approvisionnements qui viennent de Chine et d'Italie l'ont été juste avant le début de l'épidémie. Mais à partir du mois d'avril "nous aurons peu de visibilité" explique le PDG tourangeau du groupe Suédois qui emploie à St-Cyr-sur-Loire un peu plus de 1 200 personnes. Ici le Télétravail a été mis en place, il concerne environ 300 salariés soit un tiers de la partie tertiaire du site.

Du Télétravail également chez STMicroelectronics(1 400 employés) à Tours nord. Pour ce qui est de la production "nous surveillons constamment la situation sur nos sites et nous n’avons pas noté jusqu’à présent de perturbation significative de nos activités en France" est-il écrit dans un communiqué. Dans ces deux grosses sociétés étrangères il a fallu réglementer le flux à la cantine, revoir la plage horaire, pas plus de 100 plateaux repas servis en même temps et à distance.

Dans une majorité de sociétés d'Indre-et-Loire comme chez Radiall à Château Renault, Plastivaloire à Langeais, l'heure était ce lundi aux réunions pour savoir comment s'organiser.