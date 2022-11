L'industrie textile bretonne va ouvrir 1000 emplois dans les deux ans à venir, selon la CCI Bretagne

L’industrie du textile, du cuir et de l'habillement est en plein développement en Bretagne. La filière renaît après des années de délocalisation et de fermetures d'usines, c'est ce que révèle une étude menée au printemps dernier par la Chambre de commerce et d'industrie en Bretagne. "Sept entreprises sur dix prévoient d'ouvrir des postes dans les deux ans à venir", explique Nathalie Boursier, cheffe de service Information Economique et Territoires à la CCI Bretagne. Cela correspond à 1 000 ouvertures de postes.

ⓘ Publicité

La filière profite du changement des comportements d'achats

En Bretagne, la filière représente plus de 3 000 salariés dans 350 entreprises. Des entreprises qui fabriquent des vêtements mais aussi des voiles de bateaux, des accessoires de mode :"On a de grosses locomotives comme Armor Lux, Guy Cotten, mais aussi des entreprises comme celle de Saint-Malo 3D-Tex, des entreprises qui fabriquent des matériaux techniques comme les voiles de bateau ou encore de la maroquinerie ou des chaussures pour le secteur du luxe", détaille Nathalie Boursier.

Si la filière se relance c'est en partie grâce à l'évolution des comportements d'achats des consommateurs qui veulent aujourd'hui du local : "Depuis 7 ans, l’industrie textile connaît un rebond en Bretagne. Ses effectifs ont progressé de 16% entre 2015 et 2021, le nombre d’entreprises lui, a grimpé de 9%. Cette renaissance de la filière s’observe en particulier dans l’industrie du cuir et de la chaussure".