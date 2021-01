L'industriel Bombardier en passe de s'installer dans le Grésivaudan, 120 emplois à la clé ?

D'après une indiscrétion de l'Usine Nouvelle, l'industriel Bombardier s'installerait prochainement au Cheylas (Isère) pour créer un outil de modernisation de trains et de tramways. Localement, on confirme la perspective de 120 emplois créés sur ce site.

L'entreprise multinationale Bombardier va-t-elle se poser en Isère, et plus précisément au Cheylas, dans le Grésivaudan ? Une information de l'Usine Nouvelle (article payant) explique qu'un projet en ce sens est très avancé et qu'il a même été dévoilé lors d'un Comité Social et Economique (CSE) du géant industriel canadien.

Détails dans le premier semestre 2021

Localement, au Cheylas, une source bien informée confirme le contenu de l'article "c'est un vrai projet, qui va sortir" et précise qu'il est encore un peu prématuré de dévoiler des informations plus précises. Néanmoins, d'après nos informations, Bombardier réinvestirait des locaux existants. L'annonce définitive viendra "dans le premier semestre".

Au programme, rénovation, réhabilitation ou transformation de matériel roulant comme des trains et des tramways. Avec pas moins de 120 emplois à la clé, à ce stade du projet en tout cas. Une excellente nouvelle pour l'emploi dans le Grésivaudan.