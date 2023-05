L'inflation a eu un fort impact sur les dons aux associations en 2022, selon le baromètre France Générosités

C'est une première depuis dix ans. Les dons en euros aux associations ont subi de plein fouet l'impact de l'inflation en 2022, avec une hausse en trompe-l'œil de 1% par rapport à 2021 révèle le baromètre publié ce mercredi par France Générosités, syndicat professionnel regroupant 140 associations et fondations. En euros constants, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation (5,9% sur un an en avril, selon l'Insee), les dons ont même diminué de 3,9% entre 2021 et 2022.

Pour le syndicat, cela démontre que "les dons ne compensent pas l’effet de l’inflation sur les associations et les fondations qui subissent, elles aussi, de plein fouet les hausses des prix de l’énergie". Seule l'année 2018 avait été pire, marquée par une baisse des dons de 4,6% dans un contexte de hausse de la CSG pour les retraités et de basculement vers le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

De moins en moins de nouveaux donateurs

Dans le détail, les plus petits dons, inférieurs à 150 euros, accusent une baisse de 6,9%. La part de ces dons est toutefois en baisse constante depuis près de vingt ans : ils représentaient 73% de la collecte en 2004 et 41,7% en 2022. A contrario, ceux supérieurs à 1.500 euros ont augmenté de 5,5%.

Les dons en ligne ont progressé de 60% en trois ans. Ils représentaient 26,8% de la collecte des dons ponctuels en 2022, contre 18,8% en 2019. On les retrouve particulièrement dans les dons effectués en urgence. Ainsi, "en comptabilisant les dons d'urgence pour l'Ukraine dans les données du baromètre, la progression de la générosité en 2022 a été de 4,7%", précise France Générosités, soulignant que cet élan de générosité pour les victimes de la guerre a été "concentré à 92% sur le premier semestre 2022".

Dans ce contexte déjà difficile, la baisse du nombre de nouveaux donateurs se confirme année après année : -11,2% entre 2012 et 2022. Le baromètre, publié chaque année, est établi à partir de données collectées par 56 associations et fondations membres de France Générosités.