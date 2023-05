L'inflation a un impact sur l'emploi pour 57 % des salariés, selon une étude de la CFDT Hauts-de-France

Quel impact l'inflation a-t-elle sur le travail et sur les entreprises dans les Hauts-de-France ? Pour répondre à cette question, la CFDT a sondé, au mois de décembre, ses adhérents dans près de 80 entreprises de la région.

Impact sur l'emploi, les conditions de travail ou les salaires

Résultat : pour 57 % des personnes interrogées, la hausse des prix a eu un impact que ce soit sur l'emploi avec des suppressions de postes, le ralentissement des embauches ou le non-remplacement des départs (79,5 %), sur les conditions de travail avec le recours au télétravail ou la baisse d'amplitude horaire pour faire des économies (10,8%), ou sur les salaires avec notamment des surcharges de travail sans augmentation de salaire (9,7%).

Si ces conséquences se font ressentir dans l'industrie, soumise plus fortement à la hausse des prix de l'énergie, "cela touche tout type d'entreprise, y compris les administrations", explique Perrine Mohr, secrétaire générale de la CFDT dans les Hauts-de-France, invitée ce mardi du 6-9 de France Bleu Nord. Pour elle, les adaptations dans les entreprises liées à l'inflation doivent se faire en concertation avec les salariés, ce qui n'a pas toujours était le cas selon elle.

Selon Perrine Mohr, l'inflation entre également en compte dans les négociations salariales au sein des entreprises : "Là où il y a des difficultés de recrutement comme dans les services à la personne, dans le domaine de la santé, les salariés sont plus en position de force pour obtenir des augmentations. Dans les structures qui sont plus fortement impactées par la hausse des prix de l'énergie, les salariés sont aussi conscients qu'il faut faire des efforts et pas demander des hausses de salaire trop importantes pour faire perdurer l'activité de l'entreprise."