L'inflation aggrave la précarité s'alarme Patrice Douret, président des Restos du Cœur

Après le Covid, l'inflation : les crises qui se succèdent ont nettement aggravé la précarité, au point que certaines familles doivent choisir entre "se nourrir et se chauffer", s'alarment les Restos du Cœur qui lancent ce mardi leur 38e campagne annuelle. Selon le président de l'association, les premiers effets de la crise se font déjà sentir : "Ce que l'on constate, c'est une augmentation de 12% du nombre de personnes accueillies" depuis avril, explique Patrice Douret, président de l'association, à France Bleu.

Seniors et familles touchées par une précarité croissante

Des bénéficiaires qui éprouvent de plus en plus de difficultés à subvenir à leurs besoins soulignent les Restos, puisque 60% (au lieu de 50% un an plus tôt) vivent dans l'"extrême pauvreté", c'est-à-dire avec moins de la moitié du seuil de pauvreté (551 euros par mois). Quelque 30% n'ont même aucune ressource. Selon Pascal Jacques, délégué régional en Occitanie, "certains choisissent de payer leur loyer plutôt que de manger tous les jours".

"Cela concerne tous les visages de la précarité, les seniors comme les familles avec des bébés puisque nous avons une augmentation de 25% du nombre de bébés de 0 à 3 ans," déplore Patrice Douret, "avec des produits qui coutent beaucoup plus chers, notamment les couches, le lait et les petits pots."

Pour mieux tenir compte de l'inflation, l'association vient d'adapter ses règles : pour évaluer si une personne est éligible à une aide, elle prend désormais en compte non seulement ses revenus et son loyer, mais aussi ses frais de chauffage.

Des charges en hausse

Mais comme d'autres associations, les Restos, confrontés aux besoins croissants des plus précaires, doivent eux-mêmes composer avec des coûts en hausse : l'inflation a des conséquences sur "les charges de fonctionnement de l'association", confirme Patrice Douret.

"Le prix de ce que nous achetons, c'est à dire 30% des denrées et produits de première nécessité distribués par les Restos, augmente de façon importante, donc on a besoin de la générosité de tous pour pouvoir tenir le plus longtemps possible." Les dons couvrent en effet trois quarts des besoins de l'association. 1,1 million de personnes bénéficient de l'aide des Restos du Coeur.