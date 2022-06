L'inflation devrait encore accélérer en France, pour atteindre 6,8% à l'automne selon l'Insee

L'inflation devrait continuer à accélérer pour atteindre 6,8% sur un an en septembre en France, puis rester sur ce rythme durant les derniers mois de l'année, a estimé ce vendredi l'Insee. Les prix à la consommation ont déjà augmenté de 5,2% en mai, un niveau inédit depuis 1985. Pour l'ensemble de l'année 2022, l'Insee prévoit une inflation à 5,5%. Elle était de 1,6% en 2021. Cette flambée des prix va peser sur l'économie, avec une croissance attendue à 2,3% en 2022, selon l'Insee.

Une inflation atténuée par les aides de l'Etat

Cette inflation risque d'amputer le pouvoir d'achat des ménages de 1%, en dépit des mesures de soutien mises en place par le gouvernement. Ce serait la plus forte contraction du pouvoir d'achat des Français depuis 2013. Mais selon la note de l'Insee, la situation économique aurait pu être pire sans les mesures mises en place par le gouvernement. Le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, la remise à la pompe pour les carburants et les différentes aides exceptionnelles ont permis d'atténuer cette inflation de 2 points, selon l'institut.

L'inflation entraînée par la hausse des coûts de production

L'Insee estime qu'après une accélération de l'inflation due hausse des prix du pétrole, de l'alimentation et des services ces derniers mois, l'inflation sera ensuite plutôt soutenue par les augmentations de prix hors énergie,"en répercussion des hausses passées des coûts de production", c'est-à-dire suite aux augmentations des prix des matières premières et suite aux augmentations de salaires.

L'inflation plus élevée ailleurs en Europe

L'inflation est encore plus élevée chez nos voisins européens, explique franceinfo. L'Espagne ou l'Allemagne, par exemple, sont à plus de 8%. La faute à ce que l’Insee appelle des chocs exogènes, qui n'ont pas grand-chose avoir avec l'économie : la guerre en Ukraine, mais aussi les conséquences de la pandémie de Covid-19, et notamment la stratégie zéro Covid en Chine. Elle a en effet conduit à des confinements très stricts, avec des impacts majeurs sur l'économie mondiale.