L'inflation du prix des matières premières et en particulier du blé va se ressentir sur le prix du pain

Pour faire une baguette il faut de l’eau, du sel, du levain et de la farine, le prix de cette dernière va grimper à la sortie des minoterie le mois prochain pour répercuter la hausse brusque du blé, la dernière remonte a trois ans mais cette fois il est question de 15 à 30 % d’augmentation. Le président de la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française, Dominique Anract, explique que « le premier chèque de matière première que signe une boulangerie, c'est pour la farine, dont le prix dépend du cours du blé, calculé sur un marché mondial, à Chicago. Cette année, les incendies et les sécheresses en Russie et au Canada ont bouleversé le marché de l'offre et de la demande et causé une augmentation du cours de 30% dès le mois de septembre. »

Les boulangers-pâtissiers resserrent les vis face aux augmentations

Dans ce contexte il faut ajouter la hausse des charges salariales avec la hausse du SMIC début octobre, et la flambée du prix de l'énergie. A la boulangerie pâtisserie Les Rotondes à Avignon, David Poirmeur ne veut pas répercuter la hausse sur son pain : « Il n’y a pas que la farine, le beurre il vient de prendre 60 centimes de plus du kilo en une semaine. On ne peut pas répercuter les prix comme cela sur la marchandise tous les mois, toutes les semaines. C’est sûr que jusqu’ à la fin de l’année je ne vais pas augmenter et du coup je fais attention, on est au plus juste, faire attention qu’il ne reste pas trop de marchandise le soir. »

Le prix standard de la baguette est aujourd’hui de 89 centimes, pour combien de temps ?

En général les boulangers négocient des contrats individuels avec des meuniers, Les minoteries, il faut le rappeler, sont en concurrence les unes avec les autres et peuvent ainsi décider de lisser l'augmentation des cours du blé afin de conserver les liens avec leurs clients. Il faut aussi évoquer les coûts des produits dédiés à la pâtisserie comme le souligne Arnaud Bertrand, boulanger pâtissier à l’enseigne ‘’La fabrique des saveurs’’ : « Que ce soit le blé , le beurre , le lait, les matières premières de base quand ça augmente trop on est obligé d’ajouter quelques centimes . C’est-à-dire qu’on vend une baguette en gros entre 80 centimes et un euro, donc les marges sont très réduites et même sur un gâteau si on met 3 ou 5 centimes en plus c’est pas énorme pour les consommateurs. »