L'inflation et la hausse des abandons inquiètent la SPA de l'Indre

Le rayon animaux n'est pas épargné par la hausse des prix dans les magasins. D'après le cabinet Nielsen IQ, partenaire de France Bleu pour suivre l'évolution des prix, les prix des produits pour animaux ont augmenté de 15% en un an , voire même de 18% pour les croquettes pour chiens et pour chats.

Résultat : il y a de quoi être inquiet pour les animaux. La SPA de l'Indre constate que les abandons sont en hausse et que certains propriétaires invoquent désormais l'inflation comme raison. "C'est souvent une allergie d'un enfant ou bien un chien qui fait des bêtises, et depuis peu, on nous parle de l'augmentation du prix des croquettes", explique Cécile Sabourin, la responsable du refuge.

Des paquets de croquettes à la SPA de l'Indre. © Radio France - Emeline Ferry

"Ça pousse à l'abandon et ça pousse les gens à ne pas venir adopter"

"On le constate déjà chez nous, calcule-t-elle. Pour les croquettes et la litière, ça nous coûte 1.000 euros de plus en un an, c'est un budget conséquent. Donc on imagine que pour un particulier qui a plusieurs animaux, ça devient un luxe". Elle s'inquiète de voir le nombre d'abandons augmenter et au contraire, celui des adoptions chuter. "Maintenant, on fait signer un contrat d'engagement et de connaissance aux gens avant l'adoption, où il y a marqué le prix de revient de sa nourriture à l'année, explique-t-elle. C'est très bien, mais quand ils voient ça, ça devient un frein, alors qu'avant ils ne le remarquaient pas".

Cécile Sabourin, référente du refuge de la SPA de l'Indre. © Radio France - Emeline Ferry

Cécile Sabourin craint aussi des conséquences sur le bien-être des animaux et sur leur santé. "Ça peut pousser les gens à leur donner une alimentation bas de gamme ou les restes de repas, des aliments pas forcément adaptés pour eux, dit-elle. Ils vont manger du pain dur trempé dans l'eau, c'est ce que certains nous disent déjà. On a des animaux qui arrivent dans des états squelettiques. Et je pense que ça va être de pire en pire".

Le refuge doit faire face à un nombre d'abandons record

L'une des conséquences directes de l'inflation : c'est le nombre d'animaux abandonnés, en très forte hausse. Le refuge est surchargé. "Au lieu d'être à deux dans un box, les chiens sont quatre, cinq, voire six, déplore Cécile Sabourin. On n'a pas d'autres choix. Et cela veut dire qu'il y a davantage de bagarres, c'est-à-dire des frais vétérinaires en plus, on en amène se faire recoudre presque tous les jours".

À cause des abandons en hausse, les chats sont plus nombreux dans le refuge de la SPA de l'Indre. © Radio France - Emeline Ferry

Il y a actuellement environ 200 chats et 120 chiens dans le refuge. "On sature", explique la responsable. Pour accueillir les animaux, une nouvelle chatterie a été construite, ainsi que de nouveaux boxes pour les animaux, ce qui entraine encore d'autres frais. Et puis, les chiens et les chats restent plus longtemps qu'avant au refuge, parce que les adoptions se font rares. "Avant on pouvait faire trois adoptions par jour, maintenant on est content quand on en fait deux par semaine", détaille Cécile Sabourin.

En plus de l'augmentation du prix des croquettes, le refuge doit faire face à la flambée des prix de l'énergie : la SPA doit débourser 2.000 euros supplémentaires tous les deux mois pour payer l'électricité. Cela inquiète la responsable du site, car l'association fonctionne uniquement avec des dons et des legs. "Les dons baissent aussi, remarque-t-elle. Ce n'est pas que les gens sont moins généreux, c'est que leur porte-monnaie aussi flambe". Pour aider la SPA, vous pouvez faire un don sur le site internet de l'association .