L'inflation fait grimper le prix du café et de la bière dans un bar de Dordogne

"Comme tout le monde, on a des augmentations de l'électricité et de nos fournisseurs. On est obligé d'augmenter les prix pour rentrer dans nos frais", explique Maud, la patronne du Bienvenu, un bar-tabac de Périgueux. C'est tout un symbole : au 1er février, toutes les boissons chaudes augmentent, de 10 à 20 centimes, pareil pour la bière. Le café coutera désormais 1,40 euros, contre 1,30 jusqu'ici, et le demi passe de 2,50 euros à 2,70.

ⓘ Publicité

"Comme tout le monde"

Il y a eu les pâtes, le riz, la baguette, c'est au tour maintenant du café. "Ca devient compliqué, on est obligés de faire comme tout le monde. Dix centimes par ci, dix centimes par là, ça va nous faire rentrer dans nos clous", ajoute la patronne.

Du côté des clients, on comprend, même si c'est difficile à avaler. Boiaziz racle la dernière goutte de café au fond de sa tasse. "C'est pas normal, 1,30, c'est 1,30. Si on arrondit au franc ça fait 7 francs, vous vous rendez compte ? Un petit noir comme ça, c'est pas normal !". Juste à côté de lui, accoudé au bar, Pierre termine son demi. Il hausse les épaules. "Les charges augmentent, tout augmente. 2,70 ou 2,50... Ici c'est un casino ! Ca dépense tellement d'argent, que tout le monde s'en fout"

Adeline n'est pas du même avis. Quand le café augmente, c'est que rien ne va plus. "C'est un signe, c'est un signe que tout va augmenter. Moi je l'ai connu à moins de 1 euro, vous vous rendez compte ?" Elle vient ici tous les jours, boire son petit café du matin. "1,40, après ce sera 1,50... Si on ne vient plus boire le café au café, c'est une partie sociale aussi qui s'en va."