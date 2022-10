"L'inflation met les chômeurs de plus en plus en difficulté", avertit un bénévole nancéien

Qui ne subit pas la hausse des prix ? L'inflation touche tout le monde, "il n'y a pas que les chômeurs", en convient le co-responsable de Solidarités nouvelles face au chômage à Nancy, Didier Fessard. "Mais on se rend compte que les personnes qu'on accompagne sont de plus en plus en difficulté, ajoute le bénévole. Elles ont du mal à payer le chauffage, elles ont du mal à se déplacer, etc et ça complique encore leur recherche d'emploi." D'autant qu'un chômeur sur deux ne touche pas les allocations aujourd'hui. "Il y a ceux qui ne les demandent pas, et ceux qui n'y ont pas accès. C'est une des choses à surveiller, à veiller, pour que les personnes ne soient pas complètement dans le pétrin."

Depuis le changement des règles sur l'indemnisation, en décembre 2021, le calcul des allocations est moins favorable aux demandeurs d'emploi. "Il y a aussi un manque d'accompagnement humain. J'ai suivi, et suis encore, un informaticien, qui a 57 ans. Il a une bonne expérience mais a vécu cette année un truc un peu difficile. Il a été pris pendant une semaine dans une entreprise, ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé au chômage et entre deux, ses allocations ont baissé de plus de 1 200 € à 970 €."

Didier Fessard craint, par ailleurs, que la nouvelle réforme sur l'assurance-chômage, en débat à l'Assemblée nationale, mette en place "une usine à gaz". Le texte prévoit de baisser les allocations quand le marché de l'emploi se porte bien, et les augmenter quand le marché de l'emploi se dégrade.