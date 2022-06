L'inflation continue à accélérer en France. L'indice d'augmentation des prix a atteint 5,8% sur un an en juin, indique l'Insee ce jeudi. En mai, l'inflation était déjà de 5,2% sur un an, un chiffre inédit depuis 1985. Les prix de l'énergie ont augmenté de 33% en un an.

L'inflation accélère encore en juin, et atteint 5,8% sur un an en France

Des prix toujours plus élevés dans les rayons des supermarchés et sur les factures reçues dans les boîtes aux lettres. L'inflation continue à accélérer en France, et atteint 5,8% sur un an en juin, indique l'Insee ce jeudi. En mai, l'inflation était de 5,2% sur un an, un chiffre déjà inédit depuis 1985. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,7% en juin, comme le mois précédent et après 0,4% en avril.

Les prix de l'énergie ont augmenté de 33% en un an

L'inflation est tirée par la progression des prix de l'énergie et des produits alimentaires, qui ont respectivement augmenté de 33,1% et 5,7% par rapport à juin 2021, détaille l'Institut national de la statistique. Sur un mois, "les prix de l'énergie accélèreraient nettement en lien avec ceux des produits pétroliers", selon le communiqué de l'Insee.

Les prix des services progressent en juin de 3,2% sur un an, au même rythme que le mois précédent, tandis que ceux des produits manufacturés ralentissent à 2,6%, contre 3,0% en mai.

Les prix risquent de continuer à augmenter dans les mois à venir

Selon l'Insee, les prix vont même continuer à augmenter dans les mois à venir en France : l'institut de la statistique prévoit une inflation qui devrait atteindre 6,8% à l'automne.