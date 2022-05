Les prix continuent à augmenter en France. Selon l'estimation publiée par l'Insee ce mardi, l'inflation a continué à accélérer en mai, pour atteindre 5,2% sur un an. La barre des 5% d'inflation n'avait pas été atteinte depuis septembre 1985.

L'inflation poursuit sa hausse en mai et atteint 5,2% sur un an

La barre des 5% d'inflation jamais franchie depuis 1985

La barre des 5% d'inflation, nettement dépassée en raison notamment d'un renchérissement des prix de l'énergie, n'avait plus été franchie depuis le mois de septembre 1985. L'inflation avait atteint 4,8 % sur un an en avril, un chiffre déjà au plus haut depuis 37 ans.

"Cette hausse de l'inflation serait due à une accélération des prix de l'énergie, des services, de l'alimentation et des produits manufacturés", pointe l'Insee.

Nouvelle baisse de la consommation des ménages en avril

La consommation des ménages en France a, pour sa part, de nouveau chuté en avril, de 0,4%, même si cette baisse est moins marquée que celle observée en mars (-1,4% en données révisées), a également indiqué mardi l'Insee. Ce second mois consécutif de baisse, après le redressement qui avait été enregistré en février (+0,9%), est principalement dû "au recul de la consommation en biens alimentaires" (1,1%), précise l'Institut national de la statistique.