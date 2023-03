L'inflation ralentit à 5,6% en mars en France, les prix alimentaires continuent de grimper

L'inflation a ralenti en France en mars s'établissant à 5,6% sur un an, contre 6,3% en février, selon une première estimation publiée vendredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Le ralentissement de la hausse des prix à la consommation s'explique par une progression des prix de l'énergie nettement moins rapide en mars.

ⓘ Publicité

Mais la hausse des prix alimentaires a pris le relais et s'est encore accélérée pour atteindre 15,8% sur un an en mars, selon l'Insee.

L'Insee a également dévoilé les chiffres de la consommation des ménages en février et observe un recul de 0,8% par rapport au mois précédent. Les Français ont moins dépensé dans l'alimentation et les biens fabriqués. Après un rebond revu à la hausse de 1,7% en janvier, les dépenses de consommation des ménages ont pâti d'un net repli de 1,2% des achats de biens alimentaires et de 0,9% pour ceux de biens fabriqués dans un contexte de forte inflation, tandis que la consommation en énergie est restée quasi stable (+0,1%), a précisé l'Institut national de la statistique.