L'inflation remonte à 6%, la consommation baisse, l'économie française marque le pas

L'activité économique française a fait mieux que prévu en 2022, mais elle a nettement marqué le pas en fin d'année, annonçant une année 2023 certainement plus difficile, selon les chiffres publiés par l'institut statistique Insee ce mardi.

La croissance, qui a atteint 2,6% en 2022, a fortement ralenti à 0,1% au quatrième trimestre. En cause notamment : la consommation des ménages en baisse, affectée par la hausse des prix. Les chiffres sont toutefois meilleurs que prévu, car l'Insee tablait sur une contraction de 0,2% au quatrième trimestre. Alors que le gouvernement prévoyait 2,7% sur 2022, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué une croissance "soutenue" l'an dernier malgré les secousses de la guerre en Ukraine. "Elle témoigne du fort rebond de notre économie après le choc du Covid et de sa résilience face à la crise énergétique" , a-t-il affirmé.

La zone euro va elle aussi échapper à une récession cet hiver, grâce à une croissance du PIB qui s'est maintenue en positif (+0,1%) au quatrième trimestre, selon une estimation d'Eurostat publiée ce mardi.

Baisse de la consommation des ménages

La bonne tenue de l'activité française masque cependant un tableau contrasté. Les trois derniers mois de l'année ont été marqués par une forte baisse de la consommation des ménages en biens et services (-0,9%), moteur traditionnel de la croissance, pénalisée par un recul des achats de produits alimentaires.

La consommation d'énergie a également baissé au quatrième trimestre, en raison d'un automne très doux mais aussi d'efforts de sobriété énergétique, alors que le gouvernement a déployé des mesures de soutien à coups de milliards d'euros pour contenir les factures.

À l'inverse, le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance du PIB, les importations ayant reculé plus fortement que les exportations. Pas forcément une bonne nouvelle, selon Maxime Darmet, économiste chez Allianz Trade, interrogé par l'AFP : "La consommation se porte mal et des importations qui chutent autant, ce n'est pas très bon signe : cela veut dire que la demande intérieure est quand même très faible". De mauvais augure pour 2023, alors que l'inflation devrait continuer à accélérer jusqu'à un pic attendu par l'Insee autour de 7% en début d'année.

Une inflation à 6% en moyenne

Sur 2022, les prix à la consommation ont bondi de 5,2% en moyenne annuelle. Cette hausse des prix à la consommation s'est légèrement accélérée en janvier, le taux d'inflation atteignant 6% sur un an après 5,9% en décembre, selon une première estimation publiée ce mardi par l'Insee. "Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et de ceux de l'énergie", respectivement en augmentation de 13,2% et de 16,3% sur un an, indique l'Institut national de la statistique dans son communiqué.

Au 1er janvier 2023 ont en effet pris fin la remise à la pompe de 10 centimes d'euros par litre et le plafonnement à 4% de la hausse du prix du gaz (au profit d'un plafonnement à 15% en 2023). Quant aux produits alimentaires, la hausse des prix s'est accélérée en janvier à la fois pour les produits frais (+9,8% sur un an après +9,3% en décembre 2022) et les autres produits alimentaires (+13,8% après +12,6%).