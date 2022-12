L'inflation s'est stabilisée à 6,2% sur un an en novembre en France, confirme l'Insee

En France, l'inflation s'est stabilisée à 6,2% sur un an en novembre indique l'Insee ce jeudi. Un chiffre identique à celui du mois d'octobre et qui confirme la première estimation réalisée par l'organisme à la fin du mois dernier. Cette stabilisation s'explique notamment par le ralentissement de la hausse des prix de l'énergie (+18,4% sur un an en novembre, après +19,1% en octobre), "malgré la diminution des remises sur les carburants", qui sont passées mi-novembre de 30 à 10 centimes par litre, explique l'Insee.

Dans le même temps, le prix des produits alimentaires n'a progressé que très modérément (+12,1 % après +12% en octobre), détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les prix de la viande, des produits laitiers, des boissons et du pain ont progressé plus rapidement qu'en octobre, tandis que ceux des poissons, légumes et fruits frais ont grimpé plus lentement que le mois précédent.

En ce qui concerne les produits manufacturés, la hausse des prix s'est légèrement accélérée en novembre (+4,4% sur un an après +4,2% en octobre). Les prix des véhicules (+7%) et des gros appareils ménagers (+6,5%) y ont notamment contribué. Quant aux services, sur un an, leurs prix "augmentent de 3% en novembre, après 3,1% en octobre", indique l'Insee. Ce faible ralentissement s'explique entre autres par une hausse moins soutenue qu'en octobre du prix des transports.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison entre pays européens, s'établit à 7,1% sur un an.