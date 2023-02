L'inflation touche aussi la brioche vendéenne

Le caddie continue de coûter plus cher quand vous le remplissez. C'est le constat du nouveau panier France Bleu- France Info, en partenariat avec NielsenIQ. Le panier de janvier s'établit à 104,31€ en moyenne, soit une hausse de plus de deux euros depuis la dernière édition du panier. L'inflation s'établit à 15,6% sur un an.

ⓘ Publicité

"On est vraiment très juste en marge", Patrice Tenaud artisan boulanger

Paris reste le département le plus cher de France, avec un panier à 124€, la Vendée le moins cher, avec un panier à 99€. Mais même en Vendée l'un des produits emblématiques subit l'inflation, la brioche vendéenne. "L'augmentation de la farine, des oeufs, du beurre et du sucre" liste Patrice Tenaud boulanger au sud de La Roche-sur-Yon. Cet artisan produit de la brioche vendéenne IGP et label rouge. La grippe aviaire a diminué le nombre de volailles et donc d'oeufs, la caisse d'oeufs est ainsi passée de 30 euros (les 360 oeufs) à 65-70 euros. Il a fallu aussi subir un doublement du prix du beurre dû à un manque de lait. Sans compter le prix de l'énergie qui a frappé de plein fouet certains artisans. "Ca été une période très compliquée" ajoute Patrice Tenaud, une brioche de 500 grammes a augmenté de 10%, "soit un passage récent à 5,90 euros au lieu de 5,20 euros, on ne peut pas faire en-dessous, on est vraiment très justes en marge".

Patrice Tenaud boulanger à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-rene Tapon

"Ce n'est pas devenu un produit de luxe mais presque", Aurélien Allaizeau président de la fédération de la boulangerie vendéenne

Et la crainte est que le client achète moins explique Aurélien Allaizeau préside la fédération de la boulangerie vendéenne: "Je comprends qu'une famille de deux adultes deux enfants, une brioche si elle ne fait qu'un petit déjeuner ou un goûter, elle ne peut pas se permettre de mettre 7 sept euros beaucoup de fois dans le mois".