L'inflation touche aussi les produits d'hygiène

"Le gel douche a pris un euro, le paquet de Kleenex a pris un euro, la lessive n'en parlons pas !" voilà le constat accablant de Pascale lorsqu'elle range ses courses. Par exemple, le prix du papier toilette bondi de 28% en un an dans les Bouches-du-Rhône. L'inflation atteint 19% sur les produits d'hygiène et oblige de plus en plus de français à se passer de ces produits essentiels.

ⓘ Publicité

La précarité hygiénique touche davantage de monde depuis l'envoler de l'inflation. Selon un sondage Ifop, 8% des personnes interrogés se lavent sans savon et même 17% de parents ne changent pas les couches de leurs enfants autant qu'ils le voudraient. Des chiffres qui ont doublé en deux ans, comme le constate Dominique Besançon, déléguée générale de l'association Dons Solidaires, à l'origine de ce baromètre sur l'hygiène : "comment se sentir digne lorsque l'on manque de produits aussi essentiels que du savon, du dentifrice ou des protections menstruelles ? la précarité hygiénique ne touche plus seulement les plus précaires, mais aussi les jeunes, les familles, les mères célibataires, les personnes qui travaillent..." énumère-t-elle.

Pour venir en aide aux jeunes, Manon Aknin avec son association Cop1, distribue des paniers alimentaires pour les étudiants les plus précaires à l'université d'Aix-Marseille, avec toujours des produits d'hygiène. Une denrée indispensable selon Manon Aknin : "Au début quand on mettait quelques produits d'hygiène ça partait très très vite... Alors on les a intégrés de façon récurrente" nous dit la responsable de l'association Cop1, à Marseille. Devenus trop chers, un tiers des français se restreignent sur les produits d'hygiène.