"L'inflation va commencer à décroître à partir de juin", estime le gouverneur de la Banque de France

Le plus dur est encore à venir avant une baisse des prix. Voici les prévisions du gouverneur de la Banque de France ce jeudi. Invité de France 2 , François Villeroy de Galhau, estime que "l'inflation va commencer à décroître à partir de la mi-année, je pense à partir de juin". Selon lui, une hausse des prix à 6% en un an, "c'est trop, même si c'est moins que la moyenne européenne".

Face à ce constat de hausse inexorable des prix, le gouverneur de la Banque de France assure que "nous devrions connaître le pic de l'inflation dans le semestre". François Villeroy de Galhau prévoit que l'inflation revienne "à 2% d'ici la fin de l'année prochaine, ou début 2025", ce qui correspondrait alors à "la stabilité des prix, à la bonne température de l'économie". Le gouverneur de la Banque de France s'attend à ce que "certains prix baissent, comme on le voit actuellement avec certaines composantes de l'énergie, [dont les prix] commencent à baisser".

Les prix de l'alimentation "vont rester relativement élevés" jusqu'à l'été

François Villeroy de Galhau note par ailleurs que les prix de l'alimentation "vont rester relativement élevés sur les prochains mois", avant une baisse progressive qu'il prévoit "à partir de l'été". Mais le gouverneur de la Banque de France refuse de "faire de pronostics précis", car plusieurs "incertitudes" demeurent quant à l'inflation alimentaire.

Si "l'économie ralentit, comme prévu", François Villeroy de Gaulhau se réjouit tout de même qu'elle "résiste". Il rappelle que lors de ses précédentes prévisions, la Banque de France hésitait entre les termes de "ralentissement ou de récession pour décrire l'économie et la croissance en 2023". Mais ce jeudi, il évoque plutôt un "ralentissement". Il prévoit donc pour cette année "une croissance faiblement positive autour de +0,3% en moyenne". Il justifie ce ralentissement par "la montée des prix de l'énergie" qui agit "comme une taxe extérieure sur l'économie française pesant sur les revenus des entreprises et sur l'économie".

Le gouverneur de la Banque de France conseille au gouvernement "de réduire progressivement le bouclier tarifaire au fur et à mesure que les prix décroissent". Il préfère ainsi que ce dispositif "se concentre" plutôt "sur ceux et celles qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus défavorisés". "Sinon on aura des déficits trop forts", alerte François Villeroy de Galhau. Il explique que cela reviendrait en effet à "accumuler de la dette que nos enfants ou petits-enfants vont devoir repayer, donc ce n'est pas la peine qu'on charge l'avenir, il faut concentrer le bouclier tarifaire sur ceux et celles qui en ont le plus besoin".