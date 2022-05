L'inflation va poursuivre sa hausse selon les estimations de l'Insee ce lundi, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Elle pourrait atteindre 5,4% sur un an en juin, tirée par l'augmentation des prix alimentaires, prévue à 6,3% en juin.

L'inflation va continuer d'accélérer et pourrait atteindre 5,4% sur un an en juin, selon l'Insee

Les prix alimentaires et globalement l'inflation vont continuer à augmenter prévoit l'Insee ce lundi. L'institut table sur un taux d'inflation à 5,4% sur un an en juin, contre 5% prévus en mai. Le pouvoir d'achat devrait fléchir de 0,5 point de pourcentage au deuxième trimestre. La guerre en Ukraine et la gestion du Covid-19 en Chine, notamment, inquiètent les économistes et les marchés.

Les prix alimentaires bondissent, selon les estimations

Les hausses des prix à la production "ont d'ores et déjà commencé à se répercuter, certes partiellement et progressivement, sur les prix à la consommation. Ce mouvement devrait se poursuivre au cours des prochains mois", explique l'institut. Après avoir atteint 4,8% sur un an en avril, selon une estimation provisoire de l'Insee, l'inflation devrait dépasser les 5% en mai et atteindre 5,4% en juin, tirée en particulier par les prix alimentaires, attendus en hausse de 6,3% en juin. C'est plus que prévu, puisque l'Insee tablait sur une hausse des prix alimentaires de 2,5% en juin sur un an, dans ses prévisions de début d'année.

Les prix de l'énergie continueraient à augmenter, mais de manière modérée, avec +26% en juin contre +29,2% en mars.

L'Institut national de la statistique estime toutefois que sans le "bouclier tarifaire" sur le gaz et l'électricité et la "remise carburants" mis en place par le gouvernement, l'inflation dépasserait les 7% en mai, en glissement annuel. Mais la hausse des prix pèse malgré tout sur le pouvoir d'achat des ménages : il devrait fléchir de 0,5 point de pourcentage au deuxième trimestre après avoir déjà reculé de 1,5 point au premier (même si cette baisse était à mettre en perspective avec le versement de l'"indemnité inflation" comptabilisée au quatrième trimestre 2021).

Croissance "modeste"

Résultat de l'inflation et de la baisse de pouvoir d'achat : une croissance "modeste" de 0,25% est attendue au deuxième trimestre. Le premier trimestre avait enregistré une croissance nulle. Une petite amélioration donc car le produit intérieur brut (PIB) serait au deuxième "soutenu notamment par un effet de rattrapage dans les activités de services" qui avaient été pénalisées en début d'année par le variant Omicron, même si les incertitudes internationales, dont la guerre en Ukraine, appellent à la prudence, indique l'Insee.

La consommation des ménages devrait ainsi "légèrement rebondir" au deuxième trimestre, après un recul surprise de 1,3% au premier.