L'inflation va grimper à 7% en début d'année 2023 d'après l'Insee

Fin de la ristourne générale sur le carburant et "hausse programmée des prix du gaz et de l'électricité" plafonnés en janvier et février à 15% : les prix vont continuer de grimper au début de l'année 2023 selon l'Insee qui anticipe une inflation à 7%. En 2022, le blocage des hausses des tarifs de l'électricité à 4% pour les particuliers et le gel des tarifs du gaz ont notamment permis de contenir la hausse des prix à 6,2% selon l'Institut.

ⓘ Publicité

L'Insee estime toutefois qu'à partir du printemps "l’inflation d’ensemble pourrait néanmoins refluer", avec une prévision de +5,5% pour le mois de juin.

Prévisions de croissance incertaines

La croissance va passer dans le rouge pour cette fin d'année, avec un recul estimé à -0,2% au dernier trimestre "sous l’effet d’une production industrielle en recul et d’une activité atone dans les services". L'institut pointe également "des effets a priori ponctuels des grèves dans les raffineries et du manque de disponibilité du parc nucléaire" français.

En 2022, la croissance s'élèvera à + 2,5%, avec une prévision à +0,4% à la mi-2023. Mais l'Insee le précise, "ce scénario de prévision fait l’hypothèse d’absence de délestages électriques cet hiver, et d’un rebond progressif de la disponibilité du parc nucléaire français". Le manque de disponibilité aurait d'ailleurs coûté 0,4 point de PIB à la France en 2022.

D'un autre côté, l'emploi "ne laisse pas d'étonner par sa vigueur, plus soutenue que celle de l'activité", souligne l'Insee, avec 230.000 emplois créés au premier semestre, 180.000 au second et 50.000 attendus au premier semestre 2023. Cependant, "compte tenu du scénario envisagé pour l'activité, l'emploi ralentirait au cours des prochains trimestres" et le taux de chômage devrait rester stable, autour de 7,3% en juin 2023.