L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Neocustic à Sophia Antipolis

Tous les matins en direct la rédaction du journal Tribune Côte d'Azur pour l'actualité économique des Alpes-Maritimes sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur.

Kuen Cheng et Arnaud Butzbach, cofondateurs de Neocustic.

Une entreprise azuréenne qui a su se faire entendre !

Neocustic à Sophia Antipolis développe des solutions personnalisées pour la correction auditive, qui combinent des aides auditives connectées, et des applications sur smartphone pour celui qui porte ces aides auditives, ou pour ses aidants, et des applications, aussi, pour les professionnels.

Pour faire très (très !) simple, ce sont des prothèses auditives intelligentes qu'un technicien peut, par exemple, régler à distance. Pas besoin de se déplacer. Et surtout, grâce à l’intelligence artificielle, les aides auditives « apprennent » et s’adaptent à la personne qui les porte, selon l’environnement qui la gêne, comme des conversations simultanées, ou le bruit de la rue par exemple. Des situations qui gênent beaucoup d'utilisateurs. On estime que 10% de la population française souffrirait d’un déficit auditif handicapant.

En France, en 2021 le marché de l'audition enregistre une croissance de 70%

Cela correspond à l’arrivée du « Reste à charge zéro », ça a boosté le marché car auparavant, beaucoup de gens ne pouvaient pas se le permettre. Mais aujourd’hui, on peut accéder à des aides auditives de qualité sans débourser d’argent. Ce sera d’ailleurs le cas pour les solutions de Neocustic, qui seront bientôt distribuées en France, et donc remboursées.

L'entreprise de Sophia Antipolis Neocustic, bientôt en France, et surtout en Allemagne. Elle vient de recevoir une première commande de 250.000 euros d’Audifon, le leader allemand du secteur, qui fabrique -en Allemagne- des aides auditives et qui appartient à Kind, le premier réseau de boutiques spécialisées.

La marque est présente dans 65 pays, c’est donc une belle opportunité pour Neocustic, puisque cette commande pourra, si tout va bien, donner lieu à d’autres contrats plus importants toujours avec Audifon, et pourquoi pas avec d’autres fabricants.

Après trois ans de recherche et développement à Sophia Antipolis, c’est vraiment le début de la commercialisation, sur un marché mondial.