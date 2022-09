L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Un service de livraison niçois et équitable

Qui se cache derrière la startup niçoise Delicity ?

Elle a été créée par les azuréens Raphaël Pousse, Kevin Favergeaud et Alexandre Aruchimian. Des azuréens qui ont décidé de fonder leur propre structure en octobre 2020, en pleine pandémie entre deux confinements et un autre couvre-feu, pour aider les restaurateurs en difficultés.

Delicity est une solution technique tout-en-un afin que les restaurateurs deviennent autonomes et puisse travailler sans se faire manger par les géants du secteur. Les restaurateurs ont la possibilité, via la plateforme, de réaliser du click-and-collect, de planifier des livraisons avec des livreurs indépendants et même de gérer leur salle. Delicity enregistre un taux de satisfaction de 94%. La société est en croissance, elle séduit les livreurs, mieux considérés, mieux payés et près de 450 restaurateurs répartis sur deux zones : ici, de Cannes à Menton puis entre Bordeaux et Pau. Delicity a officialisé la semaine dernière une levée de fonds de 700.000 euros. Elle espère ainsi combler sa soif d’entreprendre en structurant son équipe avec des recrutements. Delicity ambitionne aussi de faire son arrivée sur Lyon puis dans l’ouest entre Rennes et Nantes. Enfin avec cet insatiable appétit, Delicity prévoit également de réaliser une nouveau tour de table pour s’implanter sur Paris en 2023 et pourquoi pas Londres.

Qu'est ce qui est différent de chez Uber ou Deliveroo ?

C’est dans la façon dont Delicity se rémunère avec sa commission. Contrairement aux autres structures qui prennent environ 36% du montant total de la commande, la startup niçoise opère via un coup fixe de 1 euros quel que soit le montant. En complément, le restaurateur a juste à payer un abonnement de base d’une quarantaine d’euros en fonction des options de livraisons qu’il a choisi.

On peut directement commander sur le site du restaurant qui traite avec Delicity et aussi sur l’application de la startup.

