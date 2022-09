L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : A quoi sert le Startup Summit cette semaine sur la Côte d'Azur ?

Qu'est ce que la French Tech Côte d’Azur ?

La French Tech Côte d’Azur, c’est la déclinaison locale de la French Tech, défini comme « LE mouvement français des startups », qui réunit donc des startups, et agrège tout un écosystème qui comprend notamment des investisseurs et des décideurs. Ce « mouvement », qui vise à faire de la France un pays attractif pour les startups, est piloté par la Mission French Tech, une administration qui relève du gouvernement, et qui édicte un certain nombre de lignes directrices et de programmes déclinés partout en France - et même à l’étranger - par les collectifs locaux. Comme par exemple la French Tech Côte d’Azur, qui rayonne sur l’ensemble des Alpes-Maritimes. Et qui décline donc les programmes pensés au niveau national, et a également la main pour lancer ses propres initiatives et projets.

Startup Summit

L’objectif est de faire se rencontrer, ou se retrouver, tous les acteurs de la tech azuréenne, startups, partenaires, investisseurs, etc. Du 29 aout au 1er septembre en 2022 dans 4 villes différentes, les 4 associations locales qui composent la French Tech Côte d’Azur organisaient chacune un événement. Oui, parce qu’au sein de la French Tech, il y a la French Tech Côte d’Azur, mais au sein de la French Tech Côte d’Azur il y a encore 4 associations, une par bassin économique, qui portent les actions de la French Tech sur leur propre territoire, un peu comme des poupées russes.

La soirée de lancement a eu lieu lundi 29 aout 2022 au Musée international de la parfumerie à Grasse, pilotée par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse qui, vous l’aurez compris, porte les actions de la French Côte d’Azur sur le bassin grassois. 160 participants ont pu écouter les témoignages de plusieurs startups azuréennes qui ont pour point commun d’être des startups « à impact », c’est-à-dire que, par la nature même de leur activité, ou par des actions indirectes, elles ont un impact positif sur leur territoire, d’un point de vue social ou environnemental. Mardi 30 aout 2022, c’est à l’Observatoire de Nice qu’avait lieu une journée de pitch : une douzaine de startups en recherche de financements ont pu se présenter devant une vingtaine d’investisseurs. Mercredi 31 aout 2022 le Stratup Summit a investi la villa Eilenroc à Antibes pour la Soirée des partenaires et le dévoilement de la 2e édition du Palmarès des Femmes de la French Tech Côte d’Azur. Enfin, retour aux sources pour la clôture, le jeudi 1er septembre 2022 avec 400 participants sur l’ile Sainte-Marguerite pour participer au DDA (Déconnectez-vous, Détendez-vous, Amusez-vous). Les portables sont confisqués, le but de la journée c’est de participer à des activités sportives ou culturelles, seul ou en groupe, des ateliers un peu sérieux, mais aussi de la pétanque, du paddle… C’est en réalité cet événement, créé il y a cinq ans par l’association Cannes is Up, qui a inspiré l’organisation de ce summit sur 4 jours. Et avec les îles de Lérins, les Cannois ont mis la barre très haut, ce qui explique que les 3 autres journées se déroulent elles aussi dans des lieux exceptionnels.