L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Comment la région attire les entreprises étrangères ?

Vendredi 16 septembre 2022 - "L'info éco du matin" avec Lizza Paillier de Tribune Côte d'Azur sur France Bleu Azur

On nous rabâche constamment que les impôts, soi-disant, feraient fuir les entreprises étrangères alors qu’au contraire il existe de nombreux dispositifs fiscaux qui ont convaincu des entreprises à capitaux étrangers de s’installer en France. Sur l’année 2021, on recense 1.222 projets d’implantation en France, loin devant le Royaume-Uni et l’Allemagne. Et c’est 25% de plus qu’en 2019. La région Sud n’est pas la plus dynamique mais, en 2021 toujours, elle a quand même rebondi et retrouvé son niveau d’avant COVID. Et 61 nouvelles entreprises ont fait le choix de s’implanter dans les Alpes-Maritimes, dont la moitié accompagnées par Team Côte d’Azur.

C’est quoi Team Côte d’Azur ?

C’est une agence missionnée par les collectivités locales, « dédiée à la prospection de l’investissement exogène ». Bref, son rôle c’est d’attirer dans les Alpes-Maritimes des entreprises qui n’y sont pas installées. On parle d’entreprises étrangères bien sûr mais aussi d’entreprises françaises. Une dizaine de personnes travaillent chez Team Côte d'Azur, elles se rendent souvent à l’étranger, sur des salons professionnels par exemple, pour y promouvoir la Côte d’Azur, et une fois les entreprises ferrées, elles les aident, ici sur place sur différents aspects, comme trouver des locaux.

On peut citer Symphony, qui a créé, pour faire simple, une plateforme de communication ultrasécurisée pour les marchés financier. Aujourd’hui c’est ce qu’on appelle une licorne (c’est un terme qu’on entend beaucoup, ça veut dire qu’elle est valorisée à plus d’un milliard de dollars). Elle a été créée aux Etats-Unis dans la Silicon Valley par un français, David Gurlé, et a ouvert en 2018 un centre de recherche et développement à Sophia Antipolis. Ils ont choisi Sophia parce que la main d’œuvre est moins chère que dans la Silicon Valley, parce qu’ils y trouvent toutes les compétences dont ils ont besoin et aussi à cause du Crédit impôt recherche, qui est une réduction d’impôt appliqué aux entreprises qui font de la R&D en France.

Quatre ans plus tard : Symphony emploie 150 salariés à Sophia, c’est devenu son plus gros site dans le monde. On peut parler d’une réussite…

Symphony a gagné le 14 septembre 2022 un Impact Award, c’est un des prix qu’a remis Team Côte d’Azur à des entreprises qu’elles a accompagnées et qui ont réussi.