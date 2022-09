L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Des niçois tentent de donner des règles à l'e-sport

Mercredi 14 septembre 2022 - "L'info éco du matin" avec Camille Guil de Tribune Côte d'Azur sur France Bleu Azur Copier

Qu'est ce que l'e-sport ?

Le esport, ou electronic sport, c’est tout simplement des compétitions de jeux vidéo ou des joueurs affrontent seuls ou en équipe d’autres joueurs depuis une console ou un ordinateur. En 2021, en France on comptait plus de 9 millions de spectateurs ou pratiquants dont un million et demi de joueurs amateurs. Le secteur a donc pris pas mal d’ampleur avec des événements phares comme le Zevent qui a eu lieu ce weekend. Le marathon caritatif a réuni sur la plateforme en ligne Twitch, streamers et personnalités du secteur pendant 50 heures ils ont récolté plus de 10 millions d’euros qui seront distribués à quatre ONG qui œuvrent pour la protection de l’environnement.

Le domaine du esport est un secteur qui s’est professionnalisé il y a peu et ça implique tout un tas de problèmes liés aux contrats, aux législations étant donné que l’information juridique est très difficile à trouver, pour peu qu’elle existe ||en gros il faut encadrer tout ça, par exemple le statut d’un joueur professionnel ou la manière dont on peut, lors d’un événement esport, utiliser le jeu vidéo d’un éditeur de façon légale.

C’est là que la startup niçoise Game & Rules intervient !

En 2020, Magali Dorado (juriste en propriété intellectuelle) et Déborah Aflalo (avocate et docteur en droit) fondent cette entreprise. Ce sont leurs enfants, jeunes gameurs, qui les ont poussées à se pencher sur le sujet d’un point de vue juridique. Aujourd’hui, elles estiment entre 1.500 et 2.000 le nombre d’associations esportives qui sont confrontées à un vide juridique, sans entité capable de proposer des services adaptés à un secteur dont il faut maîtriser le langage et connaître les spécificités ||ce sont elles que visent les deux cofondatrices, pour les aider à se développer, en termes de stratégie juridique.

Le e-sport à Nice

La tendance se développe moins vite que dans d’autres villes françaises mais ça progresse||souvenez-vous, les 2 et 3 février 2022, Nice avait accueilli la Ligue Française de League of Legends, l’une des plus grandes compétitions francophones d’esport, l’événement avait rassemblé quelques 2.500 personnes chaque jour quand même. Un beau succès qui laisse présager à l’esport un bel avenir sur la Côte d’ Azur…