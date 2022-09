L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : E-Move Concept créateurs de vélos à Mandelieu-La-Napoule

Dans l'actualité de ce mois de septembre 2022 ce sont les championnats du monde de cyclisme sur route. Benjamin Bellet, du journal Tribune Côte d'Azur, en profite pour présenter une entreprise azuréenne qui conçoit et fabrique des vélos, trottinettes mais pas que...

E-Move Concept

Fondée début 2022, basée à Mandelieu la Napoule, au guidon de cette très jeune société on retrouve Olivier Queutelot, un entrepreneur tout terrain, qui a pas mal d’expérience dans la création d’entreprises. Et cette fois-ci avec ses deux associés, il a choisi de se spécialiser dans les vélos électriques : VTT ou vélo de route haut de gamme.

Qu’est-ce qui distingue Emove Concept de ses concurrents ?

C’est son concept. Un concept où sont réunis au même endroit : un e-bike store, un e-bike café et bientôt un e-bike parc. Via ces trois infrastructures, Emove Concept offre la possibilité aux potentiels clients de tester un VAE, vélo à assistance électrique, dans l’e-bike parc puis de discuter de l’appareil à l’e-bike café et enfin de l’acheter dans un magasin spécialisé.

Le modèle a déjà fait ses preuves en Scandinavie. On peut même dire qu’il marche comme sur des roulettes. Il permet à ses sociétés de s’échapper du peloton des traditionnels concurrents où l'on retrouve des vendeurs spécialisés souvent "débordés" et des grandes surfaces sportives tout public, pas toujours très spécialisées dans les VAE.

La startup roule déjà à vive allure. Dopée par un marché français en pleine croissance, on évoquait près de 600.000 ventes en France en 2021, E-Move Concept a déjà dépassé l’objectif de chiffre d’affaires annuel qu’elle s’était fixée en début d’année. Elle vise désormais les 300.000€.

La société veut changer de braquer, elle est à la recherche d’investisseurs afin d'augmenter son capital. C’est pour cela qu’elle a participé notamment au Startup Summit de la French Tech Côte d’Azur début septembre 2022. L’idée désormais pour Olivier Queutelot et ses associés est de créer des franchises dans tout sur le Sud de l'Europe, dans des complexes hôteliers où il y a déjà des activités comme le golf ou l'équitation.