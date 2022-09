L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : La success story de Pascal Coste, le coiffeur azuréen s'attaque au Nord

Pascal Coste, 350 salons de coiffure, pour plus de 38M€ de chiffre d’affaires en 2020 et des crises de croissance successives.

Quelle est l'histoire de Pascal Coste ?

C’est à Montauban que Pascal Coste, 15 ans, débute sa carrière professionnelle, il la poursuit à Toulouse avant de partir pour la Côte d’Azur. Il a une vingtaine d’années, on le retrouve à Menton où avec une bande de potes, il relooke des vieilles Coccinelles, qu’il peint en rose pour les revendre à des étudiantes. Beaucoup de bagou déjà, et surtout Pascal Coste économise pour assouvir sa passion du ciseau. Deux ans plus tard, nous sommes en 1997, il ouvre un premier salon rue d’Italie à Nice.

Mais son coup de génie, c’est de choisir pour implanter ses salons des emplacements encore sous-exploités, à fort potentiel : les centres commerciaux, et d’y pratiquer des services premium à des prix abordables, un positionnement alors atypique. En 2008, deuxième coup de génie, il va miser accélérer sur une techno encore balbutiante : internet

Le premier sur internet pour les prises de rendez-vous, mais pas que...

Pascal Coste va très vite comprendre tout l’intérêt d’un catalogue virtuel de produits capillaires et d’accessoires qu’on commande en un clic. 10 ans plus tard, la crise Covid stoppe net les activités dites de services, dont les salons de coiffure, mais le site internet de Pascal Coste, lui, va exploser, jusqu’à 6.000 expéditions par jour, et permet au groupe de « traverser l’orage sans parapluie », (ce sont ses mots) La devise de Pascal Coste reste résolument « coiffeur ou surfeur, même combat », comprenez que lorsqu’on est sur la vague, on regarde déjà les suivantes. Très bientôt, on pourra payer son shampooing, sa coupe ou sa mini-vague en cryptomonnaie.

Pour ses 25 ans, le groupe Pascal Coste s'offre du lourd ! Avec le rachat l’an dernier d’un groupe concurrent, Lafayette, qui officiait surtout dans le Nord de la France. Lafayette, ce sont 109 salons et 900 collaborateurs supplémentaires pour Pascal Coste, qui a dû pour la petite histoire agrandir son siège niçois de l’avenue Foch pour pouvoir y loger son nouveau staff. Et le meilleur reste peut-être à venir, avec dans le viseur d’autres rachats. Pascal Coste ne s’en cache pas, le Graal serait pour lui de s’emparer du groupe Dessange et de ses 1.400 salons dans le monde.

Deux ans déjà que le niçois est en veille stratégique. Si ce rachat venait à se concrétiser, il ferait de Pascal Coste le N°4 mondial de la filière.

A la fin du mois de septembre 2022, pascal Coste fêtera son anniversaire avec un show et un dîner de gala, salle des Etoiles, à Monaco.