L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Les Agences de Papa, lance le premier metaverse immobilier

Déjà les Agences de papa c'est quoi ?

Il s'agit d'un réseau immobilier digital qui a été créé à Nice en 2019 par Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini. L’entreprise s’est notamment fait connaître via son parti pris de mettre en place des frais d’agence fixes et par sa volonté de digitaliser le marché de l’immobilier. Une numérisation du marché immobilier qui est aujourd’hui poussée à son paroxysme avec Versity.

En quoi consiste ce projet ?

Pour la faire courte, le but de Versity est de créer un monde virtuel immersif permettant de visiter les quartiers et les appartements, de discuter avec les professionnels de l’immobilier et d’établir des devis en temps réel. Ce metaverse lié au monde réel est en effet pensé comme un outil utilisable par tous les acteurs de l’immobilier, aussi bien par les agents que par les promoteurs et grâce aux visites virtuelles, les professionnels pourraient économiser du temps et de l’argent. Des gains non négligeables dans un contexte immobilier difficile dans lequel 45% des crédits sont refusés.

Pour financer ce monde virtuel made in Nice, les agences de papas ont choisi de procéder à une ICO, pour initial coin offering, qui est en gros une levée de fonds numérique au cours de laquelle les investisseurs peuvent acheter des tokens appelés Sity, une monnaie virtuelle qui sera utilisable uniquement dans Versity. Et au regard du succès du premier round de cette levée de fonds, on peut dire que Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini ont eu le nez creux. Les Agences de papa ont en effet récolté 4,4 millions d’euros pour lancer leur metaverse. L’entreprise a notamment pu compter sur des investisseurs de marque à l’image du champion du monde français Presnel Kimpembe qui s’est montré très intéressé par le projet, mais elle s’appuie également sur une riche communauté présente sur ses réseaux Twitter et Telegram.

Quelles sont les prochaines grandes échéances pour Versity ?

Si la version bêta de Versity doit voir le jour d’ici la fin de l’année, la levée de fonds numérique devrait se poursuivre quant à elle pour quatre autres rounds afin de parachever le financement de ce projet pionnier. Un projet qui devrait faire passer Les Agences de Papa dans une autre dimension, pour une entreprise qui table sur un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros dès 2022.