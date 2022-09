L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Les bons chiffres de Regiondo

Cédric Lopez, directeur France et du développement international de la solution et Yann Maurer, l'un des deux co-fondateurs de Regiondo

L'histoire de Regiondo

C’est la réunion d'un allemand, Olivier Nutzel et d'un français, Yann Maurer. Les deux cofondateurs se sont rendu compte que ces professionnels avaient des difficultés à vendre leurs produits sur leurs sites internet, ce qui n’était pas le cas des deux autres segments du secteur touristique, à savoir l’hébergement et l’aérien, dont la digitalisation a commencé il y a quasiment 20 ans. Réserver son billet d’avion ou son hôtel en ligne, c’est devenu un réflexe, on imagine même pas faire autrement, mais ce n’est pas encore le cas pour des activités comme une sortie en kayak par exemple. Ils étaient donc un peu précurseurs mais ça a tout de suite marché, Regiondo s’est rapidement imposé comme l’un des leaders du secteur. Après l’Allemagne, ils ont ouvert un bureau en Roumanie et puis en 2019 en Italie et en France, à Nice.

Pourquoi Nice ?

Il faut savoir que le choix de la capitale azuréenne comme ancrage français n’est pas dû au hasard, loin de là. En fait cette décision a été murement réfléchie et 5 villes ont été étudiées, dont Paris et Marseille mais c’est Nice qui a été sélectionnée. Les critères retenus ont été l’aéroport international avec des liaisons directes vers Munich et la Roumanie, il y a évidemment, la douceur de vivre et puis le vivier tech de Sophia, indispensable pour la startup qui est une TravelTech, donc qui a besoin de profils calés dans le domaine du tourisme mais aussi dans tout ce qui est techno. Aujourd’hui encore, Nice est le seul bureau français du groupe !

Les bons chiffres de Regiondo

Entre 2019 et 2020, Regiondo enregistrait une croissance de +25%, l’année suivante, c’était 67%. Même chose côté effectifs, ils étaient 50 dans toute l’Europe en 2020, maintenant ils sont plus de 200 donc plus de 30 à Nice.