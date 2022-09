L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Les rois du hot-dog sont niçois !

Les rois du Hot-dog sont niçois

Monsieur Albert est une marque de street-food qui a vu le jour en 2018 sous l’impulsion de Sébastien Dameno et Francesca South. Ils ont eu envie d'évangéliser les foules aux vertus du hot-dog à la française en commençant à Nice avec leurs enseignes situées place Masséna et au terminal 1 de l’aéroport. Et a priori vous en verrez d’autres si vous parcourez la France puisque cette petite aventure entrepreneuriale se développe sous la forme de franchise.

Les deux associés viennent, en effet, de signer neuf nouvelles franchises qui devraient très bientôt ouvrir en France métropolitaine, à Bordeaux, Strasbourg, et Evry mais aussi outre-mer à La Réunion. De quoi leur donner envie de s’exporter dans les années à venir. Mais avant de faire déferler les hot-dogs à la française sur l'Europe, les entrepreneurs azuréens à l’origine de Monsieur Albert espèrent ouvrir au moins une dizaine de franchises pour solidifier l’implantation française de la marque. Ils espèrent à cet égard boucler la signature d'un dixième franchisé avant la fin de l'année, histoire de terminer 2022 en beauté.

C'est quoi une franchise ?

Une franchise c’est un modèle économique qui permet aux entrepreneurs de lancer une entreprise sous le nom d’une marque déjà existante. Le franchiseur donne le droit au franchisé d’utiliser une partie ou l’intégralité de ses droits incorporels, en l'occurrence sa marque, et en échange il perçoit une redevance qui prend la forme d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé.

Par exemple, si demain vous voulez ouvrir un restaurant de hot-dog à Dunkerque pour concurrencer les baraques à frites, vous pouvez contacter Sébastien Dameno pour lui soumettre l’idée, et ainsi ouvrir votre petite échoppe en profitant de la marque Monsieur Albert, à l’image des franchisés déjà bien installés à Lyon et à Nantes.