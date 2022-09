L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Native Spaces, le "airbnb" de l’événementiel

Native Spaces votre partenaire pour faire la fête dans les Alpes-Maritimes

L’entreprise Native Spaces (fondée en 2019) propose, pour reprendre les mots de Tanya Bencheva, la fondatrice de l’entreprise, c’est un peu le « airbnb de l’événementiel ». Via sa plateforme en ligne, elle permet à des entreprises ou à des particuliers d’organiser des événements privés dans des lieux d’exception, alors ça va du bateau à la villa privée en passant par les musées ou les galeries d’art.

Il y a eu tout un tas de facteurs qui ont boosté la startup, déjà avec la crise sanitaire, vous l’avez peut être remarqué, on fait beaucoup plus de choses à distance. Le télétravail s’est généralisé et c’est la même chose pour la location de biens avant la crise, Tanya Bencheva nous racontait que les clients venaient visiter le lieu entre deux et trois fois avant l’événement, maintenant les visites se font virtuellement, en visio-conférence, avec une facilité qu’il n’y avait donc pas avant et tout ça a amené une clientèle internationale, il faut savoir que chez Native Spaces, 70% des demandes viennent de l’étranger avec notamment pas mal d’entreprises anglosaxonnes.

Pourquoi des entreprises ?

Avec le télétravail, les équipes se voient moins, et donc il manque toute une cohésion de groupe du coup pour compenser, les chefs d’entreprises organisent de grands événements, des teams building par exemple et comme ils dépensent moins tout au long de l’année vu que les salariés sont majoritairement chez eux, ils mettent le paquet pour ces moments de retrouvailles, histoire de faire mieux qu’une réunion en visio cet exemple reflète bien la tendance, que ce soit pour des entreprises ou des particuliers qui organisent des fêtes, les événements sont en plus petit comité mais en même temps le budget par personne a bien augmenté, le tout avec une envie générale d’extraordinaire.

L'offre de location de lieux exceptionnels de Native Spaces rencontre un gros succès. En 2021 elle a bouclé un tour de table de 450.000 euros et espère finaliser une deuxième levée de fonds d’ici la fin de l’année pour le recrutement d’une dizaine de personnes et un lancement à l’international à l’horizon 2023.