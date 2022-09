L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Topizy, des niçois révolutionnent le marché du dépannage d'urgence

Le concept Topizy

Imaginez-vous la scène, nous sommes samedi soir, il est minuit, en voulant ouvrir la porte de chez vous, la clé se casse dans la serrure, panique à bord et vous appelez un dépanneur d’urgence. Si vous avez de la chance et que l’on vous répond rapidement, l’affaire peut être réglée en une dizaine de minutes, mais tout ça vous coûte entre 500 et 700 euros. C’est une galère comme celle-ci qui a poussé David Maman et trois de ses amis d’enfance, Alain Bousselmi, Ari Niddam et Frédéric Cohen à fonder leur startup, Topizy.

Comment ça marche ?

Et bien c’est simple, moyennant une dizaine d’euros par mois, les interventions pour les urgences de plomberie, d’électricité, de chauffage et de serrurerie sont prises en charge car la startup azuréenne dispose d’un réseau de plus de 15.000 prestataires répartis dans toute la France grâce à un partenariat avec l’assureur Axa, qui gère également le call centrer sinistres.

Comment peut-on s’abonner ?

Soit via l’application, qui est disponible sur le Play store et l’Apple store, soit directement sur le site internet de l’entreprise. Topizy compte 1.500 abonnés, pour l’instant tous dans les Alpes-Maritimes, mais plus pour longtemps, la semaine dernière, la startup a annoncé le déploiement de sa solution au niveau national, une grosse étape pour l’entreprise qui va être financée par une levée de fonds de plus d’un million d’euros bouclée fin aout 2022. Cette levée de fonds servira à accompagner son déploiement au niveau national en finançant le développement marketing et la publicité pour promouvoir le service et l’application mobile sur tout le territoire français, les cofondateurs visent 40.000 abonnés pour le début de l’année prochaine et pensent déjà à l’international.

Les mots de l'éco : c’est quoi une levée de fonds ?

C’est une terme qu’on entend souvent mais qui reste flou, associé à un jargon économique complexe, en fait il s’agit d’une technique de financement qui consiste à solliciter des capitaux externes auprès d’investisseurs qui peuvent être des banques, des institutions ou bien des particuliers qu’on appelle des business angels. Les entrepreneurs vont présenter leur projet et entrer en phase de négociation, c’est une étape importante dans la vie d’une entreprise.

Cette technique est très prisée par les startups, elles lèvent des fonds soit au lancement de l’entreprise pour accompagner les débuts, soit pour faire ce qu’on appelle une opération de croissance, par exemple si une startup a une augmentation de sa clientèle et qu’elle doit adapter son site internet ou bien recruter des salariés pour arriver à tout gérer en général donc les fonds récoltés peuvent servir au développement de l’entreprise, à recruter ou à acheter du matériel.