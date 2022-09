L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : une application niçoise pour limiter les risques de l’automédication

Une medtech, c’est une entreprise innovante qui œuvre dans le domaine du médical, c’est un peu la médecine de demain. ExactCure, c’est le nom de l'entreprise niçoise qui a remporté en septembre 2022 à l’Hôtel Dieu à Paris, le prix de l’innovation des internes de l’Assistance Publique / Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour son appli MED&MOI.

Le fonctionnement de l'application Med & Moi

Une application mobile qu’on installe sur son portable, et qui propose de gérer son armoire à pharmacie, de l’organiser, dans le but d’éviter toute mésaventure médicamenteuse, sous-dosage, sur-dosage, ou interaction malheureuse entre deux molécules, à l’heure où l’automédication est de plus en plus pratiquée.

Comment ça marche ?

Vous devez renseigner votre profil : âge, sexe, taille, poids, allergies, pour créer votre propre avatar, on va aussi entrer les infos sur les médicaments dont on dispose, Med & Moi va les classer, va conseiller l’usager sur leur utilisation, elle va même l’avertir sur une éventuelle péremption.

Tout cela est extrêmement verrouillé, la startup pour nourrir son algorithme s’est basée sur les données de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) et du célèbre Vidal, avec qui elle collabore. Mes & Moi a aussi tapé dans l’œil des laboratoires UPSA, forcément intéressés par l’automédication, qui soutiennent aujourd’hui la medtech niçoise.

Au-delà de la jouissance de voir son avatar dans la panade après une overdose de paracétamol, on pourra anticiper sur les interactions entre différents traitements lourds grâce à l’intelligence artificielle pour un meilleur confort thérapeutique.

Aujourd’hui, pour une armoire à pharmacie au cordeau, on peut déjà accéder à l’appli sur Apple store ou google play. N’hésitez surtout pas à la télécharger, c’est utile, c’est gratuit, et c’est niçois.

L'automédication est-elle à l’origine de nombreux accidents ?

Les mauvaises médications ou les erreurs de prises tueraient 5 fois plus de personnes que les accidents de la route dans les pays développés, et rien qu’en France, ces erreurs le plus souvent involontaires coûteraient 10 milliards d’euros par an à la Sécurité sociale. C’est ce qui a poussé Frédéric Dayan, Sylvain Benito et Fabien Astic, dès 2018, vers cette solution innovante de jumeau numérique, qui va en quelque sorte souffrir à notre place et à moindre frais.