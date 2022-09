L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Une entreprise de Sophia-Antipolis boostée par la silver économie

Alors la silver économie c’est une notion qui désigne l’ensemble des marchés et des enjeux économiques liés aux personnes âgées de plus de 60 ans et qui vise donc tous les produits et services adaptés aux populations seniors aussi bien dans les domaines de la santé, de l’habitat ou encore de la sécurité. Et depuis quelques années c’est devenu un peu le nouvel eldorado des startupers qui savent vivre avec leur temps et qui ont surtout bien suivi les projections de l’INSEE qui estiment que 24 millions de français auront plus de 60 ans en 2050, soit 32% de la population.

Et le bien-vieillir a de l’avenir et ces changements démographiques ouvrent de plus en plus d’opportunités pour les entreprises.

Un exemple d'entreprise de ce secteur dans les Alpes-Maritimes : Emotivi

Emotivi c’est une entreprise qui a été créée à Sophia Antipolis il y a quatre ans et qui propose un boîtier connecté permettant de transformer n’importe quelle télévision en solution de visioconférence. C’est donc un outil destiné aux seniors qui ne disposent pas ou ne savent pas se servir de tablettes ou d’ordinateurs et qui leur permet de rester en contact avec leurs proches par le biais d’une solution simple et ergonomique.

Une solution dédiée à la lutte contre l’isolement

C’est d’ailleurs dans cette catégorie, la lutte contre l’isolement, qu’Emotivi a été lauréate des trophées SilverEco 2022-2023. Une consécration pour l’entreprise azuréenne qui a réussi à convaincre le jury avec sa solution qui est actuellement en pleine phase d’industrialisation. Les pré-séries de son dispositif tout-en-un de visioconférence devraient d’ailleurs être assemblés pour le mois de janvier 2023 et pourraient donc être prêtes à présenter au CES de Las Vegas, le grand rendez-vous de l’innovation technologique, auquel Emotivi espère participer à nouveau cette année.

