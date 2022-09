L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Virbac, de Carros au bout du monde pour la santé animale

Mardi 20 septembre 2022 - "L'info éco du matin" avec Lizza Paillier de Tribune Côte d'Azur sur France Bleu Azur Copier

Concrètement, que fait Virbac ?

Ils développent et fabriquent des traitements, des vaccins et même de la nourriture pour animaux, aussi bien pour les animaux de compagnie que pour ce qu’on appelle les animaux de production, c’est-à-dire les porcs, les bovins, les poissons. Virbac a une triple stratégie, qui repose à la fois sur l’innovation, sur les fusions-acquisitions, c’est-à-dire le rachat d’entreprises concurrentes, et aussi sur l’expansion géographique. C’est comme ça que Virbac veut, par exemple, devenir un leader dans l’aquaculture, ils ont par exemple racheté le leader du secteur au Chili, Chili qui est le 2e producteur mondial de saumons. Et il ne vous aura pas échappé que le saumon n’est plus le produit de luxe, entre guillemets, qu’on consommait pendant les fêtes, mais qu’aujourd’hui c’est devenu un produit de consommation courante qu’on trouve toute l’année à profusion. Pour que nous, occidentaux, on puisse manger du saumon toute l’année, il faut en produire beaucoup, et en bonne santé.Dans un autre style, Virbac s’attaque à l’obésité aux Etats-Unis. L’obésité des chiens et chats, et ça n’est pas une mince affaire, puisque 60% des chiens et des chats américains seraient obèses, tout simplement parce qu’ils sont quasiment tous castrés ou stérilisés, et que leur alimentation n’est pas adaptée. Virbac a donc développé une gamme d’aliments adaptée, qui a bien marché en Europe, et ils ont décidé de la commercialiser aux Etats-Unis par l’intermédiaire des cliniques vétérinaires et aussi sur un site de vente en ligne spécialisé, qu’ils ont aussi racheté.

Et à Carros, que fait Virbac ?

Carros, c’est le siège du groupe, mais pas seulement. On y fabrique aussi des vaccins pour animaux de compagnie. Et justement, Virbac a lancé la création d’un centre d’excellence dédié aux vaccins, c’est un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros sur plusieurs années, avec non seulement une partie production, mais aussi une académie de biologie.Les vaccins, ça demande beaucoup de savoir-faire, très peu d’acteurs sont capables d’en développer. Et puis, la stratégie est aussi mathématique : avec un médicament, on traite un animal malade, en principe moins de 10% des animaux. Alors que la vaccination consiste à protéger 100% des animaux.En tout cas, l’enjeu est important, et ça résonne d’autant plus quand on sait que bon nombre d’épidémies qui touchent les humains ont des origines animales…