L'info éco avec Tribune Côte d'Azur : Wallbox, une entreprise espagnole qui aime la Côte d'Azur

De Barcelone à Nice

Wallbox mise dès sa création en 2015 sur le succès de la mobilité décarbonée puisqu’elle produit et commercialise des chargeurs pour véhicules électriques. Des chargeurs qui ont une petite particularité : ils sont intelligents.

Car ils sont dotés d’une technologie de gestion d’énergie permettant de détecter les heures de pointes afin d’optimiser les coûts de charge. Une caractéristique de poids dont l’utilité n’est plus à prouver dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et de “fin de l’abondance”.

L'hiver dernier Wallbox décide de s’implanter à Nice

L’entreprise est présente sur le marché de la borne, du chargeur classique et du super-chargeur dans 90 pays et au regard de sa croissance exponentielle elle a choisi d’étendre sa présence européenne en s’installant en France à Nice. Un choix qui ne doit rien au hasard puisque Nice est à la fois proche de Monaco qui est un territoire stratégique en termes d’électromobilité, mais la ville profite également de l’un des plus gros aéroports français en termes de flux. A noter que pour faciliter son implantation niçoise, Wallbox a été accompagnée par Team Côte d’Azur. Elle a d’ailleurs remporté le territorial impact award lors de la cérémonie de remise de prix organisée jeudi 15 septembre 2022 par l’agence de développement économique azuréenne.

Qui sont les clients de Wallbox ?

Plutôt les entreprises puisque Wallbox travaille principalement avec des distributeurs de matériel électrique qui se font le relais de leurs produits auprès des particuliers. Sur le territoire français, elle a dernièrement signé un accord de partenariat avec IZI by EDF, une filiale du géant français qui consacre en partie son activité à la gestion de l'électricité. Un partenariat de choix pour l'entreprise qui a pour ambition de vendre un million de chargeurs d'ici 2025. Mais d’ici là, la néo-niçoise espère sortir Quasar 2, un chargeur bidirectionnel permettant de redéployer l'énergie à partir des véhicules, les transformant ainsi, grosso-modo, en batteries géantes. Un projet qui en est encore au stade du prototype mais qui pourrait bien représenter l'avenir de la recharge pour véhicules électriques.

