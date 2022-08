L'info éco du mardi 30 aout 2022 avec Tribune Côte d'Azur : Facotec dans l'ombre de Malongo

Plus de 40 ans d'innovation au service de votre café du matin ! Dans les Alpes-Maritimes on ne présente plus Malongo ou encore Green Coffe Monaco et son café vert ou encore le fabricant de machine Unic à Carros. Benjamin Beulé du journal Tribune Cote d’Azur présente : Facotec.

Facotec : une entreprise familiale

Créée en 1981 par Christian Ferrier, l’entreprise est depuis toujours emplantée à La Trinité et plus précisément dans la zone industrielle Anatole France. Depuis 2012 ce sont ses enfants, Géraldine et Frédéric qui sont aux manettes. Ils travaillent avec une vingtaine de collaborateurs allant de l’ouvrir à l’ingénieur pour le bureau d’étude. Il s’agit de la dernière société française à fabriquer des machines Espresso pour café pré dosé.

L’entreprise a - elle toujours été spécialisée dans le café ?

Au départ Facotec était bien loin de l’arabica et du robusta. Elle était spécialisée dans la conception et la fabrication de machines spéciales. La PME a ensuite mis au point des dosettes pour l’azuréen Malango. Puis Christian Ferrier a élaboré toutes les lignes de productions et les machines pour extraire le café de Malongo. ET c’est enfin à ce moment que Facotec devenue maitre dans l’art de concevoir des machines Espresso pour café pré dosé.

30 ans plus tard, l’entreprise en croissance depuis 2015, Facotec fabrique et commercialise ses propres produits, c’est-à-dire qu’elle les vend aux torréfacteurs qui ensuite les revendent ou les louent aux entreprises ou au pro de la CHR comprenez cafés, hôtels, restaurants. En développant leur propre système mécanique avec des brevets, Facotec va plus vite que les autres entreprises et se place plus rapidement sur le marché.

L’impact du covid ?

Un Covid corsé puisque forcément, en travaillant uniquement avec des pro, Facotec a, par effet boule de neige, été impactée avec un chiffre d’affaires nul lors du premier confinement. Et lors du second, Géraldine et Frédéric Ferrier ont fait le choix de ne pas arrêter leurs lignes de production et ainsi de prendre un peu d’avance sur leurs concurrents. Actuellement, le marché français représente 70% des ventes de la PME azuréenne qui ne cesse d’accroitre ses parts de marché en Europe. Facotec envisage désormais de s’attaquer à la Scandinavie avant de traverser l’atlantique pour conquérir les USA et l’Amérique latine. L’Asie est également une destination à l’étude.

