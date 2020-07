L'inquiétude à Thiviers après le dépôt de bilan du groupe Arcadie Sud-Ouest, propriétaire de l'abattoir

"Beaucoup d'inquiétude et aussi de l'incompréhension" dit la maire de Thiviers, Isabelle Hyvoz, alors qu'Arcadie Sud-Ouest vient de déposer le bilan ce mardi 30 juin. Arcadie Sud-Ouest, c'est l'un des plus gros abattoirs du Sud Ouest avec 22 000 tonnes par an. "C'est aussi le plus gros bassin d'emploi du secteur avec 130 salariés, une vingtaine de commerciaux et 400 à 500 emplois induits avec les producteurs, les transformateurs ou encore les transporteurs. sans compter les effets sur la consommation locale, le commerce et la fréquentation des écoles" note la maire de Thiviers. "C'est inquiétant pour le secteur de Thiviers mais aussi tout le département."

Plusieurs repreneurs sur les rangs

"Çà fait longtemps que l'on sait que le groupe est en difficulté, on peut le comprendre, mais on est vigilant" dit la maire de Thiviers, "on ne peut pas ne pas regarder de très près. On reste vigilant sur le maintien de l'activité. Il faut savoir que _la ville de Thiviers était propriétaire de l'abattoir jusque dans les années 2000 et la commune avait souscrit un emprunt pour sa restructuration_".

"_On compte bien peser de tout notre poids pour maintenir activité et surtout maintenir les emplois. On sait qu'il y a plusieurs repreneurs sur les rangs (dont le groupe Bigard) ce qui est rassurant. Nous allons à la pêche aux informations mais le groupe communique très peu._ _Mais tout le monde est aux manettes pour peser sur les décideurs. Le préfet a l'intention de réunir tous les acteurs et partenaires du dossie_r."