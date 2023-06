L'inquiétude de la CGT de Jeumont Electric après l'annonce de la cession de l'usine à Framatome et Naval Group

Florian Brasseur secrétaire de la CGT et Guillaume Loqueneux délégué CGT s'inquiètent de la cession de Jeumont Electric à Framatom et Naval Group

Depuis 1 an, la CGT alerte sur les difficultés de l'entreprise, rappelle Ludovic Bouvier, secrétaire régional de la CGT métallurgie. Des difficultés confirmées par une expertise comptable cet automne qui pointait du doigt des problèmes de gestion avec une baisse du chiffre d'affaire de 6 millions d'euros et un manque criant d'investissement.

ⓘ Publicité

Quelques mois plus tard, l'actionnaire unique décide donc de céder Jeumont Electric et ses filiales pour l'essentiel au voisin de Jeumont, Framatome pour qui les 500 salariés travaillent déjà en tant que sous-traitant pour le nucléaire et pour le reste à Naval Group pour l'activité marine.

Cette décision n'est pas une surprise, elle ne vient que confirmer des rumeurs persistantes explique Florian Brasseur secrétaire de la CGT, qui s'inquiète du manque de visibilité pour l'avenir du site.

"On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas quels sont leurs intérêts propres à venir chez nous", abonde Guillaume Loqueneux, délégué CGT.

Les syndicalistes réclament le business plan de Framatome avec notamment le plan d'investissement indispensable pour le site : "on veut savoir s'ils viennent investir ou si ils viennent chercher notre carnet de commandes" s'inquiète Florian Vasseur, des craintes partagées par de nombreux salariés assure Guillaume Locqueneux : "il se passe pas une journée sans qu'on vienne nous voir pour savoir quel avenir on va avoir sur le site de Jeumont".

La direction n'a pas donné suite à nos sollicitations.